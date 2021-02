BID livrera la première usine de Idaho Forest Group dans le sud des États-Unis

BID Group a annoncé lundi la réception d’une commande de Idaho Forest Group (IFG) pour la livraison de son premier projet de complexe de scierie sur un site vierge dans le sud des États-Unis.

En plus de gérer l’ingénierie, la conception et la construction de l’usine par le biais de son équipe de solutions intégrées, BID fournira une gamme complète de technologies de pointe et de services de fiabilité, y compris OPER8TM, la seule solution Internet industrielle des Objets (IIoT) spécialement conçue pour l'industrie de la transformation du bois.

Le président et directeur général de BID Group, Alistair Cook, a souligné cette nouvelle collaboration: « Nous tenons à remercier Idaho Forest Group pour la confiance qu'elle nous a témoignée en choisissant BID Group comme partenaire pour son expansion dans le sud des États-Unis. La combinaison de l’excellence des performances et de l’innovation d’IFG, associées aux services et aux technologies de BID permettront de créer une autre installation de pointe dans l’industrie, ».

Les travaux de génie civil sur le site débuteront immédiatement avec la mise en service de la scierie en décembre 2021.

« Nous apprécions cette opportunité de travailler avec l'équipe Comact pour l'intégration de leur expertise en conception d’équipements pour notre nouvelle scierie de Lumberton au Mississippi. Leur partenaire, Solutions intégrées BID, a fait ses preuves en ce qui concerne la coordination de la construction de complexes de scieries dans le Sud », a déclaré Marc Brinkmeyer, propriétaire et PDG d'Idaho Forest Group.

BID Group l’un des plus grands fournisseurs intégrés de l’industrie de la transformation du bois et le leader nord-américain dans le domaine. Les sociétés ont des bureaux dans 15 emplacements à travers le continent nord-américain. En Beauce, l’entreprise a des installations à Saint-Georges et à Saint-Ephrem qui font travailler près de 500 employés.