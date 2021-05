Ma Beauce d'abord: une nouvelle initiative d'achat local

La chambre de commerce de Saint-Georges a lancé vendredi la campagne de promotion d’achat local Ma Beauce d’abord.

Cette campagne a pour mandat d'offrir une vitrine de solidarité pour les commerçants locaux et de souligner l'importance de l'achat local.

« Les Beaucerons sont fiers, fiers de leurs produits, de leurs réalisations, de leur région. Notre valeur locale est riche et je souhaitais, et souhaite toujours, faire briller toutes nos entreprises, et ce, spécialement dans le contexte actuel », mentionne le président de la Chambre de commerce, Alexandre Toulouse.

Une identité à l'image beauceronne a été développée par l'agence de marketing de Saint-Georges La boîte pour cette campagne.

Ainsi, des autocollants et divers objets promotionnels, comme des macarons, des sacs réutilisables ou des lanières permettront d'afficher sa solidarité aux commerçants. Ils seront disponibles dans divers commerces de la ville de Saint-Georges.

Mentionnons que cette initiative locale de la Chambre de commerce a d’ailleurs les appuis des divers paliers gouvernementaux tant municipaux que provinciaux.

« Si chaque famille réserve un 5 $ chaque semaine afin de l’investir localement, nous pourrions ensemble ajouter près de 5 millions de plus dans notre économie locale », a commenté Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Pour sa part, le maire de Saint-Georges, Claude Morin a souligné l'importance d'une telle campagne en période pandémique: « C’est important de soutenir et de supporter le local. Tous ensemble, nous pouvons faire la différence et faire de ce mouvement, une réussite exceptionnelle dans un contexte extraordinaire ».

Finalement, si le mouvement Ma Beauce d’abord fait ses premières classes à Saint-Georges, la Chambre de commerce précise que l'initiative se veut inclusive à l’ensemble des municipalités beauceronnes.