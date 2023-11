Coupe des bières du Canada: Frampton Brasse remporte cinq prix

Deux entreprises de Saint-Georges, qui font dans le développement durable et le recyclage, se sont réunies sous une même entité pour former le Groupe Bégin. C’est ainsi que Pièces d’autos Fernand Bégin, qui offre des services de recyclage de véhicules accidentés et de vente de pièces usagées en Beauce depuis 1978, ainsi que Jonction Métaux, une ...