Le Domaine à l'Héritage: pas de réouverture en 2024

Les nouveaux propriétaires du Domaine à l’Héritage, de Saint-Séverin, ne rouvriront pas le lieu de villégiature en 2024.

« Ça n’a pas été facile de rendre cette décision [...] Plusieurs contraintes d’infrastructure se présentaient devant nous [...] Nous n’aurions jamais pu réussir à présenter les jardins tels que les gens s'en souviennent et être à la hauteur de [leurs] attentes [...] Le temps jouait contre nous, ainsi que plusieurs facteurs extérieurs. En conclusion nous aurons besoin de plus de temps, de plus de réflexion pour réaliser ce projet d’envergure», a répondu par courriel à EnBeauce.com l'homme d'affaires, Paul-André Lehoux.

C'est lui qui s'est porté acquéreur du site en septembre dernier avec sa conjointe, ses deux filles et ses gendres.

L'endroit, d'une superficie de 69 acres, compte plusieurs lacs, des bâtiments, dont cinq maisons, des terrasses, des stationnements et des jardins.

Il avait été fermé et mis en vente peu de temps après le décès de son propriétaire, Benoit Lachance, survenu en janvier 2022. Ce dernier avait développé le Domaine à l’Héritage avec sa famille depuis une trentaine d'années, afin de rendre hommage aux pionniers de la Beauce. Le lieu est considéré comme un havre de paix unique en son genre. L’endroit était visité annuellement par plus de 20 000 personnes.

Paul-André Lehoux et ses proches se donnent donc le temps de préparer le plan de relance de l'espace. « Nous étudions les différentes possibilités d’exploiter l’immense terrain qui se trouve autour de la zone des jardins [...] Sachez que le Domaine à l'Héritage est entre bonnes mains avec nous et qu’il ne mourra jamais. Par contre il va évoluer, changer et peut-être s’entourer », a-t-il conclu son message.