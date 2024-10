Ouverture officielle de Chocolats Favoris à Saint-Georges

La chocolaterie-glacerie-confiserie Chocolats Favoris a inauguré aujourd'hui un nouveau comptoir au 14725, du boulevard Lacroix à Saint-Georges, qui comprendra un service au volant (en opération dès décembre), ce qui constitue une première pour la bannière.

« Je suis depuis longtemps une passionnée de Chocolats Favoris et je rêvais depuis plusieurs années de faire vivre cette expérience magique à ma famille et aux gens de la région, s’est exclamé devant une soixantaine de personnes, Marie-Pierre Bernard, co-propriétaire avec son conjoint, David Lacasse, et qui dirigera le commerce. Je suis très heureuse de maintenant faire partie de cette entreprise.»

Pour Dominique Brown, président chez Chocolats Favoris, et qui était présent pour l'ouverture officielle, c’est par l’ardeur et la passion que ces deux entrepreneurs qu'il s’est laissé séduire pour établir un premier commerce en Beauce. «Ils possèdent tout ce qu’il faut pour faire de la chocolaterie un succès!», a assuré M. Brown.

L’arrivée de cette chocolaterie permettra la création de plus de 30 nouveaux emplois, à temps plein et à temps partiel en saison forte. Tout au long de l’année, le comptoir offrira des produits allant de ses célèbres cornets trempés dans le véritable chocolat, à l’unique fondue, des desserts, des chocolats fins et des chocolats d’origine, sans oublier ses produits uniques pour Noël.

Rappelons que la bannière Chocolats Favoris a vu le jour en 1979 à Lévis. L’entreprise de fabrication artisanale est maintenant présente d’un bout à l’autre du Canada.

C'est le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui a été le premier client. Il a été servi par le président de Chocolats Favoris, Dominique Brown.