Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dans l’ancienne église

Saint-René : L’Autel des 12 Cabochons ouvrira bientôt ses portes

durée 11h00
24 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

L’ancienne église de Saint-René s’apprête à entamer une nouvelle vie. Dès le 1er novembre, le lieu accueillera ses premiers visiteurs sous le nom de L’Autel des 12 Cabochons, un projet porté par Jean-François Morin et son équipe, qui souhaitent en faire un espace festif, patrimonial et touristique pour toute la Beauce.

Transformé en salle multifonctionnelle, le bâtiment deviendra un lieu de rassemblement proposant dans un premier temps des soirées privées, notamment pour Halloween.

Les partys des Fêtes pour entreprises et groupes adultes (18 ans et plus) suivront, avant une ouverture au grand public les fins de semaine à compter de janvier 2026. Une inauguration officielle à plus grande échelle est prévue pour l’été prochain.

« Pendant la pandémie, on disait qu’on construisait l’avion en vol. Nous, on construit l’Autel… en buvant ! », résume avec humour Jean-François Morin, fondateur du projet.

Un projet touristique et communautaire

Au-delà de l’aspect festif, L’Autel des 12 Cabochons se veut un véritable pôle événementiel et touristique pour la région. Parmi les projets annoncés :
-  Des festivals et spectacles à grand déploiement, comme La descente des Cabochons ou un festival du temps des sucres.
- Des mariages civils
- Un relais pour quad et motoneige, situé sur un sentier fédéré.
- Un musée au sous-sol, retraçant l’histoire de l’église et du village.

« Pour moi, L’Autel, c’est une façon de préserver un bâtiment important du village et d’y créer des moments mémorables pour les gens d’ici et d’ailleurs », affirme Jean-François Morin.

Le projet suscite déjà de l’intérêt bien au-delà des frontières de la Beauce, avec des appels venant de Québec, du Bas-Saint-Laurent ou encore de Trois-Rivières. Des entreprises offrent leur appui ou des rabais, et une campagne de financement intitulée La T’chête ! est lancée pour soutenir la suite des travaux, qui représentent un investissement de plus d’un million de dollars.

« Quand tu vis un tel engouement, c’est impensable de dire qu’on s’arrête aux embûches. T’as pas le choix : tu fonces ! », confie Morin, qui dit pouvoir compter sur une équipe soudée et engagée.

Derrière ce projet se cache aussi une histoire intime. « Ma famille paternelle vivait en face de l’église. Quand mon père est décédé, je lui ai promis que j’allais m’investir dans sa municipalité pour contribuer à son rayonnement. Aujourd’hui, chaque pas que je fais avec L’Autel, c’est aussi pour honorer cet engagement », a conclu Jean-François Morin.

À lire également

Une église transformée en pub : Les 12 Cabochons donnent une nouvelle vie à Saint-René

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Beauce Volkswagen ouvre officiellement sa nouvelle concession à Saint-Georges

Publié à 17h00

Beauce Volkswagen ouvre officiellement sa nouvelle concession à Saint-Georges

La nouvelle concession automobile Beauce Volkswagen, située à Saint-Georges, a officiellement ouvert ses portes avec l'inauguration, ce mercredi 24 septembre, marquant la fin d’un chantier de près de 9 millions de dollars. Le maire Claude Morin a procédé à la traditionnelle coupure de ruban en compagnie des copropriétaires et de représentants de ...

LIRE LA SUITE
Geneviève Veilleux reconduite à la présidence

Publié hier à 16h15

Geneviève Veilleux reconduite à la présidence

La Beauceronne Geneviève Veilleux a été réélue pour un second mandat à la présidence du conseil d’administration de la Corporation des thanatologues du Québec. L'appui unanime s'est manifesté à l’issue de la 69e assemblée générale annuelle de l'organisme. La native de Saint-Théophile occupe le poste de directrice générale, section Québec, chez ...

LIRE LA SUITE
Bois d’œuvre: le Canada abandonne deux contestations face aux États-Unis

Publié hier à 14h00

Bois d’œuvre: le Canada abandonne deux contestations face aux États-Unis

Le Canada a abandonné deux contestations judiciaires concernant les droits de douane américains sur le bois d’œuvre canadien. Les États-Unis accusent depuis longtemps le secteur canadien du bois d’œuvre d’enfreindre les règles antidumping, inondant le marché de produits subventionnés moins chers afin de perturber leur industrie nationale. Le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge