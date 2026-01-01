Nous joindre
Entrevue vidéo EnBeauce.com (4 de 8)

Portrait de femme: Amélie Lessard

durée 18h00
3 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Amélie Lessard, co-propriétaire La terre du 9 à Saint-Honoré-de-Shenley.

Lancé en 2017, La terre du 9 est une entreprise agricole familiale située à Saint-Honoré-de-Shenley, dont la mission est de faire découvrir l'ail noir du Québec au plus grand nombre.

Comme l'indique la citation de son site internet, Amélie Lessard puise son inspiration « tôt le matin, à voir les rayons du soleil faire briller les couleurs de la terre ». Visionnaire dans l'âme, elle s'efforce, entourée de son conjoint et de ses deux fils, de réinventer nos façons de cuisiner avec des produits locaux.

Découvrez Amélie Lessard en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo de la série «Portrait de femmes» 2026 ci-dessus.

