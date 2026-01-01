Balado Signature: l'homme derrière le politicien

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Jason Groleau est député fédéral de Beauce, depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce premier épisode du Balado Signature, l'homme politique se met un peu de côté, pour laisser la place au père de famille fièrement ancré en Beauce, dans un échange avec Nancy Paquet, également entrepreneure à Saint-Georges.

Au fil de la discussion, il revient sur plusieurs facettes de son parcours : son enfance en Beauce, son passage dans le hockey, son expérience comme entrepreneur et chef d’entreprise, mais aussi l’importance qu’occupe sa famille dans sa vie.

Un échange qui permet de découvrir l’homme derrière le député.

Habituellement discret sur sa vie personnelle, Jason Groleau a accepté de se prêter à l’exercice afin de parler plus ouvertement de ce qui l’a construit, de ses valeurs et des expériences qui ont marqué son cheminement.

Cette conversation marque également le début d’une série de balados qui alterneront entre discussions humaines et sujets politiques, toujours dans une approche axée sur l’authenticité et les vrais échanges.

Ce Balados Signature est une présentation de Jason Groleau, député fédéral de Beauce