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Par Jason Groleau, député fédéral de Beauce

Balado Signature: la journée type d'un député fédéral

durée 18h00
18 juin 2026
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Jason Groleau est député fédéral de Beauce, depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce quatrième épisode du Balado Signature, l'homme politique revient sur son quotidien de député fédéral à Ottawa et en Beauce. 

Entre les semaines passées à Ottawa et les nombreuses rencontres sur le terrain en Beauce, il explique à quoi ressemble une journée type, les responsabilités qui occupent son horaire et les nombreux déplacements que nécessite sa fonction.

La discussion permet également de mieux comprendre les exigences du travail parlementaire, l'équilibre à trouver entre les engagements dans la circonscription et les obligations à la Chambre des communes, ainsi que les sacrifices personnels qui accompagnent souvent la vie politique.

Ce Balados Signature est une présentation de Jason Groleau, député fédéral de Beauce

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