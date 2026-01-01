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Par Jason Groleau, député fédéral de Beauce

Balado Signature: la gestion des armes à feu et le projet de loi C-21

durée 18h00
11 juin 2026
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Jason Groleau est député fédéral de Beauce, depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce troisième épisode du Balado Signature, l'homme politique discute de la gestion des armes à feu et du projet de loi C-21, adopté en décembre 2023 par le gouvernement fédéral. 

Au micro de Nancy Paquet, Jason Groleau affiche clairement son point de vue contre ce programme, en indiquant que les premiers touchés sont les chasseurs, agriculteurs, et propriétaires d'armes à feu qui respectent les lois. 

Il souligne aussi que les restrictions pénalisent avant tout les citoyens au lieu de s'attaquer aux criminels.

Dans cette discussion, il revient sur l'importance de la chasse dans sa vie et les souvenirs que créés ce loisir, partagé souvent en famille ou entre amis. 

Ce Balados Signature est une présentation de Jason Groleau, député fédéral de Beauce

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