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Par Jason Groleau, député fédéral de Beauce

Balado Signature: la gestion de l'immigration au Canada

durée 18h00
4 juin 2026
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Jason Groleau est député fédéral de Beauce, depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce deuxième épisode du Balado Signature, l'homme politique discute de la gestion de l'immigration par le gouvernement fédéral actuel.

Toujours au micro de Nancy Paquet, Jason Groleau rappelle la vision du Parti Conservateur du Canada concernant l'immigration, qui prône une approche axée sur le « gros bon sens ».

Plusieurs priorités sont discutées dans ce nouveau balado, notamment la réduction de l'immigration afin que la croissance démographique soit soutenable économiquement, ainsi que la pression mise sur la santé, l'éducation ou encore le manque de logement. 

Jason Groleau rappelle aussi qu'il est essentiel de s'occuper des gens qui sont déjà sur le territoire, avant d'en faire entrer des nouveaux. 

Ce Balados Signature est une présentation de Jason Groleau, député fédéral de Beauce

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