Par Jason Groleau, député fédéral de Beauce
Balado Signature: la journée type d'un député fédéral
Jason Groleau est député fédéral de Beauce, depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce quatrième épisode du Balado Signature, l'homme politique revient sur son quotidien de député fédéral à Ottawa et en Beauce.
Entre les semaines passées à Ottawa et les nombreuses rencontres sur le terrain en Beauce, il explique à quoi ressemble une journée type, les responsabilités qui occupent son horaire et les nombreux déplacements que nécessite sa fonction.
La discussion permet également de mieux comprendre les exigences du travail parlementaire, l'équilibre à trouver entre les engagements dans la circonscription et les obligations à la Chambre des communes, ainsi que les sacrifices personnels qui accompagnent souvent la vie politique.
Ce Balados Signature est une présentation de Jason Groleau, député fédéral de Beauce
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Balado Signature: les missions du chef et l'entrepreneuriat
Dans ce septième épisode, Jason Groleau revient sur les missions du chef, et ses nombreuses tournées économiques réalisées dans le cadre de ses fonctions. Au cours de cette discussion, il revient sur la proximité qu'il a pu avoir avec certaines entreprises et certains entrepreneurs, notamment dans sa région, la Beauce. Au-delà des ...LIRE LA SUITE
Balado Signature: les comités et les grands accords commerciaux
Dans ce sixième épisode, Jason Groleau s'intéresse à un aspect moins connu du travail parlementaire : les différents comités auxquels participent les députés et leur rôle dans les grands dossiers qui touchent le Canada. Au cours de la discussion, il explique également l'importance des grands accords commerciaux internationaux, notamment ...LIRE LA SUITE
Balado Signature: les nouveaux rôles du député au sein du Parti
Dans ce cinquième épisode, Jason Groleau revient sur les nouvelles responsabilités qui lui ont récemment été confiées au sein du Parti conservateur du Canada. Des nominations qu'il ne s'attendait pas à recevoir aussi rapidement après son entrée en politique fédérale. Au cours de la discussion, il explique en quoi consistent ses rôles de ...LIRE LA SUITE