Lancement à Saint-Benjamin le 5 octobre

Un 2e florilège d'histoires «du pays de Beauce» pour Daniel Lessard

durée 18h00
26 septembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Après Zigoune, un premier recueil de textes paru en 2023, l'écrivain beauceron Daniel Lessard récidive avec un second florilège, Nérée, Gélatine: autres histoires du pays de la Beauce (Éditions Pierre Tisseyre), qui est arrivé en librairie cette semaine.

Pour le natif de Saint-Benjamin et journaliste retraité, il s'agit d'un 15e livre, avec une production littéraire qui comprend jusqu'ici quatre romans de la série Maggie, autant de romans historiques, cinq thrillers policiers, et maintenant, deux recueils.

Dans cette mouture, les histoires sont basées tantôt sur les souvenirs d’enfance de l’auteur, tantôt sur des anecdotes racontées par ses parents et ses grands-parents, tantôt sur des recherches d’archives, mais qui se sont toutes produites au pays des Jarrets Noirs.

Sur fond de première guerre mondiale, de la grande crise des années 1930, ou encore de certaines campagnes électorales «pas piquées des vers», les textes sont écrits dans le style imagé et humoristique qu’on l'on connaît de l'auteur. Et en prime, Lessard révèle le dernier secret de Maggie.

Comme il l'a toujours fait, le Beauceron sera dans la région pour venir lancer son livre. Le tout se passera le dimanche 5 octobre à Saint-Benjamin. Mais l'événement aura ceci de particulier qu'il se déroulera dans la salle communautaire... Daniel Lessard! En effet, tout juste avant le lancement du bouquin, la Municipalité aura procédé à une une cérémonie de désignation de l'endroit, au nom de son illustre citoyen. Tout ceci débutera à compter de 13 h 30.

À lire également

L'énigme du dépotoir: le nouveau roman policier de Daniel Lessard

