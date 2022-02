Quelques petits secrets bien cachés

sur les avions de ligne

(partie 1)

Pour la très grande majorité de chacun d’entre nous, un voyage en avion représente une aventure particulière. Je vous propose aujourd’hui la découverte de certains aspects d’un vol dans un avion de ligne que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourront agrémenter votre prochain vol en y portant une attention particulière. Ne vous gênez pas pour discuter de ces points avec les autres passagers qui vous accompagnent. Le temps vous paraîtra moins long et le vol beaucoup plus intéressant.

Avez-vous déjà remarqué de petits triangles noirs au-dessus des fenêtres d’un siège, qui sont situés juste en avant des ailes de l’avion?

Les triangles noirs indiquent le meilleur endroit à partir duquel l’aile de l’avion peut être vue. Il serait donc tout à fait possible qu’un membre du personnel navigant se déplace jusqu’à ce siège pour y jeter un coup d’œil sur l’aile. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait y jeter un coup d’œil.

Par exemple, cela pourrait être une façon de s’assurer qu’il n’y a pas d’accumulation de neige ou encore de givre sur l’aile, que les volets sont bien déployés ou bien rentrés. On pourrait aussi vouloir confirmer ou infirmer qu’un objet s’est détaché près du moteur ou que de la fumée se dégage d’un moteur, etc.

Retenez que du poste de pilotage, la vue sur les ailes est très restreinte, les pilotes ne pouvant voir qu’une très petite section, le bout d’aile bien souvent.



Avez-vous déjà remarqué les petits crochets jaunes sur les ailes de l’avion? Le crochet double va servir en cas d’évacuation de l’avion à accrocher une ligne de vie pour faciliter la descente des passagers sur l’aile. Étant donné la forme très aérodynamique des ailes, celles-ci peuvent devenir glissantes, alors cette sangle assure une descente sécuritaire.

Il y a aussi une fonction secondaire pour ces crochets. Lors des opérations de maintenance sur l’aile, ils permettent au personnel de venir attacher leur harnais de sécurité.

Parlant de sortie de secours, n’oubliez jamais qu’en cas d’évacuation de l’avion, il est fort possible que la sortie de secours ne soit pas en avant de vous mais bien en arrière de vous. Lors de votre entrée dans l’avion en vous rendant à votre siège, il est toujours bon de remarquer la sortie la plus proche de votre siège. Cela peut grandement augmenter vos chances de survie et diminuer vos chances de blessures. Ces sorties de secours sont surtout utilisées suite à un dérapage de l’avion sur la piste ou suite à un début d’incendie au sol. Il est toujours trop tard pour chercher la sortie de secours en cas de besoin. L’élément panique va vous empêcher de réfléchir. Ces précisions n’ont pas pour but de vous faire peur, mais bien au contraire, de vous rassurer en prévoyant ce que vous devriez faire en cas d’évacuation.

Avez-vous remarqué que la majeure partie des avions de ligne sont blancs? Bien sûr, les avions ont souvent des lignes de couleur, mais la majorité de la carlingue et les ailes sont blanches. Il y a des raisons pour cela.

Ce n’est pas par manque d’imagination ou pour économiser.

Premièrement, la peinture blanche reflète le soleil et l’avion chauffe ainsi moins, autant au sol qu’en vol.

Deuxièmement, lorsqu’exposée longtemps au soleil, à cause des rayons ultra-violets, la peinture s’estompe, mais pas celle de couleur blanche.

Troisièmement, les avions blancs sont mieux vus dans le ciel par les autres pilotes et les oiseaux. Statistiquement, il y a moins de collisions avec les oiseaux pour les appareils blancs que les autres.

Quatrièmement, les avions blancs sont plus faciles à entretenir car les fissures, les bosses et les déformations du métal sont clairement visibles.

Cinquièmement, il est plus facile pour les compagnies aériennes de se prêter ou de louer des avions de couleur blanche, ils n’ont qu’à changer le lettrage, le logo et d’y ajouter ce que l’on appelle en anglais des Wraps (genre d’autocollant très résistant).

Avec toutes les manchettes concernant le grabuge à bord des avions, retenez que le Commandant de bord peut, s’il le juge nécessaire, vous arrêter en vol. Des dispositifs de contrainte sont disponibles à bord à cet effet et peuvent être utilisés par tous les membres d’équipage. Lorsque la porte de l’avion se ferme, le Commandant de bord devient un agent de la paix. Bien sûr, il n’a pas le droit légal d’arrêter quelqu’un, mais il a le droit de limiter vos déplacements, même sans votre consentement et devra vous remettre aux autorités compétentes lors de l’atterrissage.

Il peut même, s’il le juge nécessaire, décider d’atterrir à un aéroport en route afin de faire descendre le ou les passagers récalcitrants. Il est certain qu’une diversion d’aéroport apporte des coûts élevés pour une compagnie aérienne. Celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour se faire rembourser les frais par les fautifs. Il y a également des répercussions extrêmement importantes pour les passagers qui se font laisser à un aéroport qui n’est pas leur destination finale. Premièrement, ils seront accueillis par la police de ce pays. Deuxièmement, si vous possédez un dossier criminel qui n’est pas accepté dans ce pays (ex : USA) , vous allez avoir besoin d’un très bon avocat. Troisièmement, ce qui n’est pas très connu des gens en général , votre nom sera placé sur une liste noire qui vous empêchera de voler avec presque toutes les compagnies aériennes du monde.

Sur plusieurs compagnies aériennes, le commandant de bord et le premier officier ne doivent pas consommer le même repas avant le vol ou pendant celui-ci. Dans toute la mesure du possible, il est aussi préférable que ces derniers ne prennent pas leur repas en même temps pendant le vol. Pour réduire les risques d’intoxication alimentaire et d’allergies, aucun fruit de mer ne sera servi aux pilotes. Dans ce cas bien précis, un des deux pilotes pourrait poursuivre le vol en toute sécurité vers l’aéroport adéquat le plus proche.

Avez-vous remarqué que les lumières s’éteignent toujours au décollage et à l’atterrissage ?

C’est une mesure de précaution en cas d’urgence, la faible lumière à l’intérieur permet aux yeux de s’adapter à la noirceur si jamais on devait évacuer rapidement. Les chemins lumineux au sol menant aux sorties de secours seront également plus visibles.

En cas de besoin, sachez qu’il est possible d’ouvrir les portes des toilettes même si elles sont barrées. Cela permet de prévenir qu’un passager tombé inconscient doive rester à l’intérieur des toilettes ou qu’un enfant ne puisse déverrouiller la porte de l’intérieur.

Il suffit généralement de lever le petit panneau indiqué « Toilettes ou Lavatory » et d’activer le mécanisme avec vos doigts .

Peut-être avez-vous déjà remarqué les petites antennes sur le bout des ailes? Ces déperditeurs d’électricité statique (nom technique) ont un rôle très important pour votre sécurité. Elles servent à débarrasser l’avion de l’électricité statique qui s’accumule durant le vol. En effet, en vol, l’avion se se frotte à l’air et une charge électrique s’accumule inévitablement. À noter qu’un nombre minimal de déperditeurs sont nécessaires avant le départ en vol d’un appareil.

Voir les autres textes du blogue Aviation