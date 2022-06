Le film Top Gun Maverick

(partie 2)

Pour ce qui est des F18 , il a suivi le programme de formation militaire, mais à cause du coût d’un seul appareil qui coute 70 M $, ce sont de vrais pilotes de la US NAVY provenant de l’École Top Gun au Nevada qui font voler l’appareil.

Il n’y a aucune image de synthèse, lorsqu’il prend des G, ce sont de vrais G, même chose pour les autres acteurs qui prennent place à bord des appareils.

Fait cocasse, un des acteurs est Val Kilmer surnommé Iceman qui jouera également dans le présent film. Dans le premier film, il existait une rivalité extrême entre Maverick et Iceman. Tom Cruise a insisté pour que Val Kilmer puisse revenir à l’écran. Mais il y avait un petit problème… Val Kilmer a un cancer de la gorge depuis 2014 et les médecins ont dû pratiquer deux trachéotomies qui ont gravement altéré sa voix, les producteurs ont recréé sa voix grâce à l’intelligence artificielle et un logiciel spécialisé créé par la société Sonantic.

Kevin Larosa Sénior est le coordinateur aérien , son grand-père et son père étaient des pilotes militaires. Ce type sait comment rendre les vidéos le plus réaliste possible, vous aurez sûrement l’impression d’être à bord du F18 Super Hornet !

La US Navy s’est prêtée au jeu en fournissant ses avions. Le US Navy Commander Dave Benham pense que c’est un excellent moyen de recruter. Par exemple, en 1986, l’intérêt des gens à s’inscrire au programme de la US Navy comme pilote augmenta de 500 %. On vise le même effet en 2022. Comme dans tous les domaines, le manque de personnel est flagrant. Présentement, la USAF est en manque de 1,600 pilotes. Ce haut gradé de la US NAVY avouait que lui-même avait été grandement influencé après le visionnement de Top Gun en 1986, à s’enrôler dans la US NAVY ce qui a contribué à une brillante carrière au sein de cette unité militaire.

Le film n’aidera pas seulement la US NAVY mais bien également la USAF qui compte environ 130 types d’emplois différents au sein de la USAF.

On peut également avancer qu’il y aura un effet similaire avec les forces canadiennes, qui eux également cherchent à recruter des gens.

On prévoit des recettes de 395 M $. Ouf!, beaucoup d’argent pour un film et probablement beaucoup de retombées économiques également.

Pour terminer, juste un petit mot sur d’autres acteurs qui sont d’excellents pilotes.

Harrison Ford est également un maniaque d’aviation, il possède plusieurs avions dont un magnifique Cessna Citation Sovereign.

John Travolta possède et vole couramment un Boeing 707, un Challenger 601 (business jet d’une dizaine de places), un Falcon 900, un Boeing 727 et trois Gulfstream jets, ce qui représente facilement une valeur de plus de 150 M $. Il a piloté pour Quantas sur Boeing 747 pendant quelques années. C’est un pilote accompli avec plusieurs milliers d’heures de vol à son actif.

Le groupe Rock Iron Maiden se déplace en Boeing 747. En effet le chanteur Bruce Dickinson est commandant de bord sur le B747. Le batteur Nicko Mc Brain agissait comme co-pilote pendant de nombreuses années.

Morgan Freeman est également pilote et possède une flotte d’appareils.

L’actrice Angelina Jolie est également pilote.

Clint Eastwood volait régulièrement son hélicoptère à 83 ans !

Le regretté Gilles Villeneuve était également un excellent pilote d’hélicoptère !

Là-dessus, je vous souhaite un excellent visionnement en ayant à l’esprit les petites informations décrites dans ce blogue.



