Rions un peu (8)

La dernière fois que j’ai choisi d’utiliser l’une de mes chroniques pour nous faire rire un peu, c’était en avril 2025.

Pendant que le Gouvernement caquiste et nos médecins se querellent à nos dépens, pendant que le mois le plus terne de l’année, novembre, nous apporte son lot de noirceur et pendant que Donald Trump continue de déconner, il me semble que l’on serait dû pour un peu de rigolade.

Voici donc quelques histoires drôles que je me suis permis de recueillir sur le Net.

Bébé roux



Dans une maternité, une femme vient de mettre au monde un bébé aux cheveux d’un roux flamboyant. Le mari, qui fait plutôt une drôle de tête, va trouver l’accoucheur:



– Docteur, les cheveux roux, c’est héréditaire ?

– En principe, oui…

– Parce que je suis brun et ma femme est brune comme vous le savez. Ni ses parents ni les miens ne sont roux, et aucun de nos grands-parents ou arrière-grands-parents ne l’était ! Alors ?



Le médecin se gratte la tête tout en réfléchissant pour trouver une explication.



– Alors, fait le médecin, dites-moi vous faites l’amour combien de fois par semaine ? Deux ? Trois ? Quatre fois ?

– Oh ! non, docteur…

– Une fois ?

– Oh ! non…

– Une fois par mois ?…

– Non, fait l’autre gêné.

– Mais enfin, tous les combien ?

– Une fois par an, docteur…

– Eh bien, ne cherchez plus, mon vieux ! C’est la rouille !



Bronzage



Une jeune femme en vacances a décidé d’aller se faire bronzer sur la terrasse de l’hôtel.



Le premier jour, elle porte son maillot de bain deux pièces, mais dès le lendemain, comme elle se rend compte que personne d’autre qu’elle n’utilise la terrasse de l’hôtel, elle se décide à faire du bronzage intégral.



La voilà donc qui se couche à même le sol, sur le ventre.



Très peu de temps après s’être installée, elle entend quelqu’un qui monte par l’escalier en courant.



Elle reste couchée et pose simplement une serviette sur ses fesses. L’individu qui arrive s’adresse alors à elle :



– Je vous prie de m’excuser mademoiselle. Le directeur de l’hôtel m’envoie vous dire que vous avez tout à fait le droit de prendre des bains de soleil sur la terrasse de l’hôtel, mais qu’il serait préférable de porter votre maillot de bains comme vous le faisiez hier.



La jeune femme, un peu agacée lui répond :



– Quelle différence cela peut-il faire ? Personne ne peut me voir ici, et en plus, je me suis couvert le postérieur !



Le jeune homme, très embarrassé, lui répond :



– Eh bien, pas exactement personne… En fait, vous êtes couchée exactement au-dessus de la verrière de la salle de restaurant



Remède radical



C’est un pharmacien qui, en arrivant au travail, voit un gars debout l’air crispé, se tenant d’une main près de la porte sur le mur extérieur.



Notre ami pharmacien demande à l’employée :



– C’est quoi l’affaire du gars dehors ?



– A l’ouverture ce matin, il est venu acheter du sirop pour la toux, mais je n’en ai pas trouvé !!!!



Alors je lui ai vendu une bouteille de laxatif et le gars l’a bue sur place.



Le pharmacien, choqué, hurle : « TU NE PEUX PAS SOIGNER UNE TOUX AVEC DU LAXATIF !!!! »



L’employée répond d’une voix douce : « Bien sûr que si, vous pouvez… Regardez, maintenant, il n’ose plus tousser !!! »



Colonie de vacances



Une nouvelle monitrice s’étonne, auprès du directeur de la colonie, accueillant des jeunes d’une quinzaine d’années.



– Pourquoi grouper d’un côté les garçons et de l’autre les filles, sur deux îles, éloignées d’une trentaine de mètres.



– Croyez-en ma vieille expérience, répond-il. Avec ce système, à la fin des vacances, ils auront tous appris à nager !



Une question de temps



Un policier patrouille de nuit et aperçoit une voiture stationnée, éclairée par la lumière intérieure.



Il s’approche de l’auto et voit un couple tranquillement installé.



Un jeune homme, assis au volant du véhicule, feuillette un magazine d’informatique tandis qu’une jeune femme, assise sur la banquette arrière, tricote.



Curieux devant cette drôle de situation, le policier s’approche et cogne à la vitre.



Le jeune homme baisse sa vitre…



– Que faites-vous là ? demande le policier intrigué.

– Eh bien… Je lis un magazine !



Et pointant du doigt la jeune femme, le policier demande :

– Et elle, que fait-elle ?



Le jeune homme hausse les épaules :

– Je crois qu’elle tricote un chandail.



Le policier est totalement confus. Un jeune couple seul dans une auto la nuit… et il ne se passe rien d’immoral !



Le policier demande :

– Quel âge as-tu, jeune homme ?

– J’ai 22 ans, m’sieur…

– Et elle, quel âge a-t-elle ?



Le jeune homme regarde sa montre et dit :

– Elle aura 18 ans dans 20 minutes !



Un bar de blondes



Un vieux marin aveugle croyant entrer dans un bar de motards entre par erreur dans un bar réservé aux filles blondes.



Il trouve son chemin jusqu’à un tabouret de bar et commande une bière.



Après s’être assis là pendant un moment, il crie croyant s’adresser au barman : « Hé, tu veux entendre une blague sur les blondes ? »



Le bar devient immédiatement complètement silencieux. D’une voix très grave et rauque, la femme à côté de lui dit : « Avant que tu racontes cette blague, je pense qu’il est juste, étant donné que tu es aveugle, que tu saches cinq choses :



La barmaid est une blonde avec une batte de baseball.



Le videur est une blonde.



Je suis une blonde de 1,80 m, 85 kg avec une ceinture noire de karaté.



La femme assise à côté de moi est blonde et haltérophile professionnelle.



La dame à ta droite est blonde et boxeuse professionnelle.



Maintenant, réfléchis-y sérieusement, veux-tu toujours raconter cette blague sur les blondes ? »



Le marin aveugle réfléchit une seconde, secoue la tête et marmonne : « Non… pas si je dois l’expliquer cinq fois. »



Courage

Il ne reste que 1 190 jours au mandat de Donald Trump.

