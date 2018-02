« Hier soir » remporte la finale locale de Cégeps en spectacle à St-Georges

C’est le groupe Hier soir formé de Stéphanie Cloutier, de Lac-Etchemin, Pier-Olivier Busque, de Saint-Georges et Samuel Veilleux, de Saint-Victor, qui a remporté le prix du jury à la finale locale de Cégeps en spectacle mercredi le 31 janvier dernier, à Saint-Georges. Un total de 10 numéros et une prestation hors-concours ont été présentés à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches hier soir.

À lire également :

Le jury a apprécié l’originalité de la composition musicale proposée par Hier soir. Il a notamment souligné la maîtrise, l’audace et l’intensité du trio.

« La partie ambiance de notre composition est plus intérieure. La partie technique est plus rock et nous extériorise, un peu à la manière de Pink Floyd. La réaction du public a été bonne et nous a transportés », a mentionné l'un des membres du groupe, Samuel Veilleux, suite à la réception de son prix.

Notons qu'il s'agit d'une troisième victoire de suite pour Stéphanie Cloutier hier soir, qui faisait partie des groupes Double Seuil en 2016 et Quidam en 2017. Pier-Olivier Busque, lui aussi membre de Quidam, effectuera un deuxième voyage à la finale régionale. Leur expérience servira bien Samuel Veilleux, la recrue du groupe.

Le groupe a mis la main sur une bourse de 300 $ et représentera le Cégep Beauce-Appalaches à la finale régionale de Cégeps en spectacle, région de Québec, samedi le 24 mars prochain au Cégep Lévis-Lauzon.

Coup de cœur du public



Le prix Coup de cœur du public et la bourse de 200 $ l’accompagnant ont été remis à l’humoriste Jacques Fortin, âgé de 20 ans, de Sainte-Marie. L’auto-dérision dont il a fait preuve pendant son numéro intitulé « En chair et en double » a charmé le public.

« L’interaction avec la foule m’a bien servi. Je suis pleinement satisfait, puisque c’était la première fois que je montais sur scène », a expliqué le jeune Mariverain.

En ce qui concerne le déroulement du spectacle, ce sont des artistes de Beauceville, Saint-Odilon, Saint-Benoît-Labre, Saint-Prosper, Saint-Joseph et Laurier-Station entre autres qui ont su divertir les gens présents.

Le quatuor féminin Antithèse a bien amorcé la soirée avec une interprétation à capella de « L’hymne à la beauté du monde » de Diane Dufresne à laquelle ils ont intégré des éléments d’un autre classique, la chanson « Imagine » de John Lennon.



Les Pitbulls ont quant à eux apporté une dose d’énergie avec leur reprise de « Mauvais caractère des Colocs. Le duo Bonsaï a revisité « On leur a fait croire » d’Alex Nevsky. Les Moutons noirs ont présenté leur composition « Vol d’identité ». Un autre duo féminin, Les p'tites filles, a interprété avec beaucoup d’émotion la « Chanson pour mon père ».

Le groupe Akoustic a présenté une version personnelle de « Éclats » d’Alexe Gaudreault. Mélissa Doyon a livré sa composition « Ton nom ». Le lumineux danseur Tommy Nadeau a clôturé le spectacle avec un numéro mélangeant hip hop et break dancing en totale noirceur. On ne voyait que les bandes lumineuses placées sur son corps.



Animation



L’équipe d’animation composée de Kelly-Ann Bouffard, Léonie Champagne, Pierre-Yves

Grondin, Sandrine LaRue, Allyson Rodrigue et Harold Gilbert a déridé la foule entre les

numéros. Ses capsules humoristiques étaient inspirées d’événements des années 40. Les plus vieux ont même cru y reconnaître Olivier Guimond et le personnage de Ti-Coq.