La rivière Chaudière en photos sur le site web de la Société historique Sartigan

La société historique Sartigan invite la population à visiter son site pour parcourir un album de photographies ayant pour thème la rivière chaudière. L’album de 275 photos est classé en 14 thèmes et les visées sont aussi bien historiques que environnementales.

On se concentre tantôt sur les tributaires de la Chaudière, sur ses passerelles, sur ses sites historiques et sur ses oiseaux, pour ne nommer que ces aspects. L’avantage de la galerie virtuelle est la possibilité de zoomer afin de mieux observer les détails. L’album comprend des photos aériennes de la rivière Chaudière qui étaient auparavant prises à partir d’avions, mais qui sont désormais prises régulièrement à l’aide de drones.

Cet album virtuel fait écho à une exposition physique qui avait eu lieu en 2016, «Au coeur de notre rivière chaudière». Les clichés de cette exposition se trouvent sur le site, mais il y a eu des ajouts importants, 115 photos pour être exact. Au total, 40 citoyens et 17 organismes ont contribué à ce projet.

« Le projet a débuté en septembre 2017 parce que nous avions fini l’exposition physique et je trouvais ça dommage de ne pas redonner aux gens du public qui ont participé [à ce projet]. »

Linda Champagne, membre de la SHS

Les noms des auteurs sont d’ailleurs notés sur chaque photographie, accompagnés de brèves descriptions. La SHS a vu naître un engouement plus grand pour la rivière Chaudière dans les dernières années, engouement partagé par plusieurs municipalités qui débloquent des fonds afin d’aménager la rivière.

La Société historique Sartigan rappelle aux visiteurs de l’album qu’il est important de respecter les crédits photo et de demander la permission avant l’éventuelle utilisation d’une photo.

La mise en page du site a été fait par Pauline Bonnet et les recherches ont été effectuées par Linda Champagne. Il faut mentionner que le travail et les recherches effectués par les membres sont de nature bénévole.

La SHS encourage les citoyens à leur envoyer leurs photos d’archives.