Activités à ne pas manquer la fin de semaine du 10 et 11 novembre

Samedi 10 novembre

À Notre-Dame-des-Pins, de 10 h à 16 h, se tiendra la 8e édition du salon artistes et artisans au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins.

À Saint-Georges, à compter de 13 h, La librairie Sélect accueillera Nicholas Giguère, un auteur de la région.

À Saint-Georges, dès 13h, des activités commémorant les 50 ans du Palais des sports auront lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil.

À Saint-Prosper, dès 18h, La communauté haïtienne de la beauce-Etchemins organise une soirée interculturelle.

À Sainte-Justine, à 19h30, le Show Business des Etchemins 4 sera présenté à l’École des Appalaches.

À Sainte-Marie, dès 20h, Les Grandes crues seront en spectacle à la salle Méchatigan.

À Saint-Odilon de Cranbourne, à 20h la pièce « Snack Bar » sera présentée à la salle municipale de Saint-Odilon.

À Saint-Joseph, dès 20h, il y aura un match entre les Bulldogs de Beauce-Centre et et le Model de Lotbinière. L’événement se tiendra à l’aréna municipale.

À Saint-Georges, à compter de 20h, Maxim Martin présentera son nouveau spectacle en rodage au Cabarets des amants.



Dimanche 11 novembre

À Notre-Dame-des-Pins, de 10h à 16h, se tiendra la 8e édition du salon artistes et artisans au Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins.

À Sainte-Marie, dès 15h, le spectacle « Nicolas Noël les livres des enfants du monde » sera offert aux familles à la salle Méchatigan.