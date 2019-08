La 41e édition des Festivités Western de Saint-Victor a débordé de visiteurs

La 41e édition des Festivités western de Saint-Victor a été choyée par le beau temps et une programmation pour tous les goûts. L’évènement qui se déroulait du 22 au 28 juillet dernier a reçu plus de 60 000 personnes sur l’entièreté de la semaine.

Une demande très forte

La coordonnatrice des activités, Myriam Fecteau-Mathieu était très heureuse de l’atteinte des objectifs. La température ensoleillée et clémente a certainement beaucoup joué sur le nombre de personnes qui voulaient venir s’installer au camping. Elle explique que le responsable du site Yannick Métivier a eu du mal à fournir et que s’il y avait plus d’espaces, ils auraient pu le remplir facilement.

À chaque rodéo, les spectateurs ont répondu présents au point que les estrades ne pouvaient pas fournir à la demande.

« Je dirais que nos estrades peuvent avoir entre 3500-4000 personnes et ça débordait. Les gens rentraient quand même et payaient pour rester debout sur le tour des estrades pour les voir. On s’est pris en note que peut-être l’année prochaine que ce serait une possibilité d’augmenter le nombre de places dans l’idéal, » mentionne Myriam Fecteau Mathieu.

Pour cette édition, le comité organisateur avait augmenté de 20 pieds carrés le chapiteau qui reçoit les spectacles. Lors de la soirée de Matt Lang et La Chicane il semblerait que des gens devaient s’installer à l’extérieur tant il y avait de monde. L’organisation pense à diversifier sa programmation musicale et éventuellement agrandir de nouveau le chapiteau pour la prochaine année.

Des nouveautés appréciées

Les Festivités Western avait installé des loges V.I.P. qui étaient littéralement suspendues au-dessus du ring des rodéos. La coordonnatrice des activités dit n’avoir reçu que des bons commentaires.

« On a juste eu des commentaires positifs. Le seul hic mentionné par les gens était que ce n’était pas assez gros. Plus de gens auraient voulu y prendre place. »

La nouvelle épreuve de Bull Fighting a été très appréciée et divertissante de voir des jeunes à la recherche de sensations fortes défier un taureau dans l’arène.

Des bénévoles généreux

Pour Myriam Fecteau-Mathieu il est assuré que les Festivités seront de retour en 2020 après une année aussi bonne.

Selon elle, si l’édition a été une réussite c’est en grande partie aux centaines de bénévoles qui mettaient entre 50-70-100 heures dans la semaine.

Elle tenait à remercier également la population de Saint-Victor et le comité organisateur qui durant toute l’année ne compte pas ses heures de bénévolat pour offrir un évènement aussi grand que les Festivités Western de Saint-Victor.