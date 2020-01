Quoi faire en Beauce du 24 au 26 janvier ?

Durant la fin de semaine du 24 au 26 janvier, la Beauce offre plusieurs activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités à ne pas manquer. Avez-vous d'autres idées ?

T ournoi provincial hockey Bantam Centre Hi-Fi

Venez encourager les joueurs de partout de la province du niveau Bantam classe A et cadet D2.

Où : Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand : 24 au 26 janvier

T ournoi provincial Midjet/juvénile de Saint-Joseph

Venez encourager les joueurs de partout de la province des niveaux Midjet et juvénile.

Où : Aréna de Saint-Joseph, Saint-Joseph

Quand : 24 au 26 janvier

Tournée des soirées de films de chasse et pêche

Cette soirée donnera lieu à des scènes à couper le souffle, de l’émotion et de l’humour, en compagnie de passionnés de la chasse et de la pêche qui vous feront apprécier cette cuvée 2020.

Où : Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem, Saint-Éphrem

Quand : 24 janvier, à partir de 19h

Journée familiale hivernale à Notre-Dame-des-Pins

La famille pourra profiter d'activités de bricolage, de maquillage, de patin à glace, de glissades, promenade en carriole et tire sur neige. Une journée au grand air pour tous.

Où : Centre communautaire (3017,1re Avenue), Notre-Dame-des-Pins

Quand : 25 janvier, de 12h à 17h

Randonnée hivernale Saint-Victor

Nous partirons du Saloon Desjardins de St-Victor, 130 rue du Parc, à 9 heures pour nous rendre au Relais 4 Vents de St-Côme où un dîner vous sera servi. Spaghetti ou lasagne, dessert, pourboire inclus pour $12.00 que vous paierez sur place.

Où : Saloon Desjardins, Saint-Victor

Quand : 25 janvier, 9h

43e Jeux des Cadets de Chaudière-Appalaches

Durant cette fin de semaine, les cadets participent à une compétition amicale entre les différentes unités de cadets dans les disciplines suivantes : kinball, volley-ball, soccer, pentathlon des neiges.

Où : Polyvalente de Saint-Georges, Saint-Georges

Quand : 25-26 janvier, samedi en soirée et dimanche toute la journée