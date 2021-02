Pierre-Hervé Goulet lance l'album « Le jeu des lumières »

Voir la galerie de photos

S'il ne se prétend pas poète, « l'homme de plume », Pierre Hervé Goulet, avait toujours l'esprit affuté lorsqu'il a écrit les chansons qui forment l'album Le jeu des lumières sorti officiellement vendredi. L'auteur-compositeur-interprète originaire de Beauceville était en entrevue avec EnBeauce.com pour discuter de ce troisième opus.

Le barde beauceron est toujours armé de sa guitare et de son folk pour ce nouvel album, mais celui-ci est allé quérir des renforts afin d'ajouter clavier, trompette, orchestration et autres instruments enrichissants son arsenal de textures musicales.

Le réalisateur du jeu des lumières, Marc Chartrain, a également aidé Pierre-Hervé Goulet a allé « au bout de ses idées ».

« Cela faisait longtemps que je voulais explorer les limites du reverb et des atmosphères [...] J'ai vraiment éclaté les horizons pour avoir le terrain de jeu le plus grand possible », explique le musicien beaucevillois.

Le jeu des lumières rassemble ainsi des sonorités funk, rock, indie et plus encore dans une pop rassembleuse.

Le musicien explique d'ailleurs qu'il s'est inspiré de la pop américaine pour ce dernier projet. Ce son fait ainsi ressortir ses mots dans une enveloppe des plus entraînantes. Car n'oublions pas que l'expérience qu'est l'écoute de Pierre-Hervé Goulet est aussi littéraire.

« Les textes, c'est pour moi, le plus important. Ce qui me fait triper dans une chanson en premier, c'est le texte. Alors c'est sûr que j'ai mis toute mon énergie là-dessus », de préciser l'artiste beauceron.

Malgré que sa bulle créative est habité par des poètes, Pierre-Hervé se considère lui-même comme un « faiseux de chansons ». Derrière ce titre plutôt humble se trouvent tout de même 20 ans d'écriture de chansons.

Cette expérience et son talent se retrouvent donc nouvellement dans cet album Le jeu des Lumières sorti le 19 février.

Les intéressés peuvent obtenir leur disque compact ou numérique sur Bandcamp. L'album est aussi disponible à l'écoute sur la plupart des plateformes numériques populaires.

L'intégrale de l'entrevue vidéo avec Pierre-Hervé est disponible dans cet article.