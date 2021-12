« J'espère faire une différence dans votre journée » - Danielle Robinson

Voir la galerie de photos

L'objectif de Danielle Robinson à travers les contes lus par la mère Noël est simple, être la petite flamme qui ravive le sourire de quelqu'un qui aurait passé une mauvaise journée.

À l'occasion de la deuxième édition de Mère Noël te raconte une histoire, EnBeauce.com s'est entretenue avec la femme au grand coeur à l'origine de ce projet.

Dans cette entrevue vidéo, la conteuse revient sur l'origine de cette aventure, la difficulté des débuts et les améliorations qu'elle a pu apporter cette année. Ses confidences montrent que le confinement ainsi que les mesures sanitaires ont aussi permis de développer des idées et de se rendre créatif. On y comprend également la solidarité des Beaucerons qui ont participé à l'écriture des contes et à ceux qui suivent assidument les lectures quotidiennes.

Écoutez l'entrevue complète avec Danielle Robinson dans la vidéo.