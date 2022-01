Récapitulatif des photoramas de cette année

Comme chaque année, EnBeauce.com a proposé régulièrement des sujets de photorama afin de permettre à tous les lecteurs de partager leurs plus belles images sur des thèmes saisonniers.

Découvrez aujourd'hui le récapitulatif de toutes les galeries qui ont été publiées en 2021.

Vos animaux en balade

Au mois d'avril, EnBeauce.com vous a proposé d'envoyer vos photos pour partager les moments favoris de votre animal de compagnie qui profite de l'arrivée du printemps et du soleil. Trois galeries ont alors été publiées suite à vos réponses.

Les plus beaux couchers et levers de soleil en Beauce

Pendant le mois de mai, nous vous avons également proposé de nous faire parvenir vos plus belles photographies de coucher ou lever de soleil. Les réponses ont été nombreuses et nous avons publié huit galeries.

Les plus belles photos de tulipes et de lilas

Au cœur de la saison des tulipes et des lilas, EnBeauce.com a invité ses lecteurs à partager leurs plus belles photos de ces fleurs dont l’odeur et les couleurs nous rappellent combien la vie est belle. Par la suite, trois galeries sont sorties.

L'agriculture, c'est photogénique!

Durant le mois de juin, période de l'année où les activités agricoles extérieures battent leur plein dans la région, EnBeauce.com vous a invité à envoyer vos plus belles captations de ces moments particuliers. Deux galeries ont ensuite été publiées.

Vos plages de vacances

Au mois d'août dernier et dans le cadre du Photorama EnBeauce.com, nous vous avons invité à envoyer vos plus belles captations de plage, qu’elles soient dans la région ou ailleurs. Grâce à vous nous avons publié deux galeries.

L’automne tout en couleur !

La saison de l’automne rappelle la douce odeur des feuilles sur le sol, une explosion de couleur pour les yeux, le doux vent faisant frissonner les arbres et sa lumière unique à travers les nuages. Pour cette raison, l’équipe d’EnBeauce.com vous a invité à envoyer vos plus beaux moments de cette saison et elle a pu publier cinq galeries.

La féérie de Noël par les Beaucerons

À l'approche de Noël, votre journal Web était curieux de découvrir vos installations et décorations pour cette fête si attendue des petits et grands. Grâce aux photos reçues, deux galeries ont été publiées.

