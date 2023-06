Symposium de la sculpture: à la découverte de Francis Benincà

Sous la thématique Sculpter le vent : statures et figures, le Symposium international de la sculpture 2023 de Beauce Art a pris son envol le 21 mai et se poursuit jusqu'au 11 juin, devant le Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, avec dix artistes venus du monde entier.

Aujourd'hui, EnBeauce.com présente Francis Benincà, présent à Saint-Georges jusqu'à dimanche.

Né en France en 1973, Francis Benincà construit des maisons bulles avec son père depuis l’adolescence. Il apprend à lire la courbe, le volume, les formes et les structures.

Après avoir créé et porté divers lieux culturels, il revient aux techniques de construction d’ossatures métalliques transmises par son père. Il se les approprie, les détourne, les renouvelle et les emmène vers la sculpture. Il déploie progressivement son activité de sculpture monumentale dans toute la France depuis une dizaine d’années.

Vent et oiseaux, un mélange évident

Qui mieux que l’oiseau pourrait figurer le vent ? Les rapaces se font porter par les vents ascendants. Les oiseaux de mer surfent sur les turbulences du vent, juste au-dessus des vagues. Le martinet dort en plein vol dans le vent lors de ses grandes migrations. La paruline à ailes dorées sent le grand vent 2 jours avant son arrivée. Par milliers les étourneaux se jouent du vent dans leurs fascinants murmures…

Les oiseaux sont les habitants du vent. Un grand échassier semblerait capable de faire son nid dans le vent! C’est l’image recherchée par ce projet de sculpture. Comme si le grand oiseau allait se poser puis s’installer au cœur d’un vortex de vent, dans l’œil du cyclone. Au Québec et ailleurs, les oiseaux disparaissent brutalement en raison des activités humaines : urbanisation, pesticides, changements climatiques, etc. Alors, regardons-les, prenons soin d’eux et rendons leur hommage!

Un rappel que vous pouvez venir rencontrer les 10 artistes inscrits au Symposium international de la sculpture 2023 dans le Quartier des artistes, en face du Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges, jusqu'au 10 juin. La cérémonie de clôture et le dévoilement des oeuvres auront lieu le 11 juin sur la promenade Redmond. Pour info: beauceart.com et www.facebook.com/BeauceArt.