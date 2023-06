Symposium de la sculpture: à la découverte de A. Kei Nakamura

Sous la thématique Sculpter le vent : statures et figures, le Symposium international de la sculpture 2023 de Beauce Art a pris son envol le 21 mai et se poursuit jusqu'au 11 juin, devant le Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, avec dix artistes venus du monde entier.

Aujourd'hui, EnBeauce.com présente A. Kei Nakamura, artiste présent à Saint-Georges jusqu'à dimanche.

A. Kei Nakamura est un sculpteur japonais né en 1976 à Tokorozawa. Après avoir obtenu un diplôme spécialisé en art de la porcelaine et de la céramique, il s’établit en Italie en 1997 pour suivre une formation en sculpture sur pierre.

En 2004, il obtient son diplôme de l’Académie des Beaux-arts de Carrare. Maintenant professeur, l’artiste vit au Japon et retourne occasionnellement en Europe pour participer à des programmes culturels.

Comprendre sa démarche artistique

Lorsqu’une idée trouve une réalisation parfaite, la matière la transforme en œuvre d’art. Créer une sculpture signifie non seulement la réalisation d’une œuvre unique, mais également la création d’un lieu et son environnement.

Dans mon travail de création, mon principal plaisir est de trouver des relations entre les matériaux. Lorsque la pierre prend forme, je suis surpris de trouver des inspirations comme s’il y avait une forme secrète déjà cachée dans la nature. Parfois, la pierre elle-même me montre comment créer une sculpture.

La forme du vent est représentée par des éléments ovales en pierre. Ceux-ci sont sculptés et juxtaposés de sorte que le mouvement éphémère du vent peut être visualisé de manière sculpturale, et paradoxalement, avec le poids matériel de la pierre. Grâce à l’alchimie de l’art et du vent, l’invisible devient visible.

Un rappel que vous pouvez venir rencontrer les 10 artistes inscrits au Symposium international de la sculpture 2023 dans le Quartier des artistes, en face du Centre Lacroix-Dutil de Saint-Georges, jusqu'au 10 juin. La cérémonie de clôture et le dévoilement des oeuvres auront lieu le 11 juin sur la promenade Redmond. Pour info: beauceart.com et www.facebook.com/BeauceArt.