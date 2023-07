Un quatrième livre de développement personnel pour Josiane Fortin

Une autrice de Saint-Georges, Josiane Fortin, lance aujourd’hui son quatrième livre de développement personnel intitulé Doublez votre temps : les secrets pour accomplir plus en moins de temps.

Cet ouvrage montre à maximiser son efficacité et à atteindre ses objectifs plus rapidement. « Comme on me demande souvent comment j’arrive à réaliser autant de mes objectifs, j'ai voulu partager mon expertise. J'ai conçu ce livre en pensant aux défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien », affirme l’autrice.

Rappelons que l’autrice a publié trois autres ouvrages de développement personnel : Plan annuel en 5 étapes, 587 affirmations pour les femmes et Creuse ta cervelle. Fascinée par le sujet de la productivité depuis l’adolescence, Josiane Fortin a rassemblé les méthodes qui ont le mieux fonctionné pour elle au cours des années.

Sa plus récente sortie offre donc des stratégies concrètes et des conseils pratiques pour aider les lecteurs à mieux gérer leur temps, à créer des synergies entre leurs objectifs, à éliminer les distractions et à développer des habitudes productives qui mèneront à une vie plus équilibrée et plus épanouissante.

Doublez votre temps : les secrets pour accomplir plus en moins de temps peut être commandé dès maintenant dans toutes les librairies de la région ou en ligne. L’artiste participera également au Salon littéraire Les plumes de chez nous, qui aura lieu le 12 août prochain de 10 h à 16 h à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Josiane Fortin: la pluralité artistique

Au-delà de ses écrits, Josiane Fortin a montré différentes parties d'elle au public. Elle a notamment exposé deux de ses oeuvres à la plus récente exposition internationale d'art miniature de Lévis.

Elle a également été candidate chez le Parti vert aux élections fédérales de 2019. Elle a d'autant plus rédigé de nombreux romans, dont une trilogie de science-fiction et un livre familial trilingue, notamment.

Elle a aussi publié six romans: Galdrik sur Oriflammes, un livre fantastique pour les jeunes de 9 à 12 ans, Émilie : La rencontre, un roman fantastique pour les adolescentes, et Tranches d’Italie, un livre humoristique pour adultes