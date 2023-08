Quoi faire en Beauce du 18 au 20 août?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles, communautaires, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 18 août

Découvrez la Beauce à Vélo

Essai de vélos électriques à Beauceville, dans le cadre de l'initiative Beauce à Vélo

Où: Aréna EJM/René-Bernard

Quand: dès 13 h

Festival de l'épi de Scott

Une foule d'activités pour les petits comme pour les grands.

Où: Site du festival, 34, 6e Rue — Scott

Quand: du 16 au 20 août

Festival de Saint-Fédéric

Un événement qui regroupe des spectacles d'humour et de musique, du sport et la course des canards.

Où: Stade régional Desjardins — Saint-Frédéric

Quand: du 17 au 20 août

Cinéma plein air de Saint-Georges

Diffusion de deux films à l'extérieur, soit Le Chat Botté : Le dernier voeu et SOS fantômes : L’au-delà.

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges-de-Beauce

Quand: dès 18 h 30

Pièce de théâtre Semi-autonome

Présentée par le Théâtre de l'Hôtel de ville du 3 au 19 août

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Film au Ciné Parc Beauce-Sartigan

Diffusion du film TOP GUN Maverick au Ciné Parc Beauce-Sartigan.

Où: Ciné Parc de Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: dès 20 h 15

Samedi 19 août

Compétitions Tir à l'arc et à l'arbalète

Compétitions et souper méchoui le samedi soir.

Où: Terrain des loisirs de Saint-Simon les Mines

Quand: dès 8 h

Tournoi de pickleball

Double mixte. Remis à la semaine prochaine en cas de pluie.

Où: Parc Caron — Saint-Georges

Quand: de 9 h à 15 h

Festival de soccer 2023

Tournoi de soccer pour les jeunes de 5 à 15 ans. Jeux gonflables et camions-bouffe également sur les lieux.

Où: Halte Desjardins et Terrasse Richelieu — Saint-Joseph-de-Beauce.

Quand: 9 h à 18 h

Journée nautique

Journée d'initiation au paddleboard avec Yogi Nomade.

Où: Halte nature Belle-Vue — Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: de 10 h à 16 h

Marché Les découvertes estivales

Visites d'environ 90 minutes sur le patrimoine historique de Saint-Côme. Il y aura également un marché public.

Où: Parc de l'harmonie — Saint-Côme Linière

Quand: 10 h à 16 h

Viens rouler sur l'or

Randonnées à vélo et pique-nique, deux parcours.

Où: Jardin Harbottle — Saint-Simon les Mines

Quand: dès 10 h 30

Journée portes ouvertes - Chemin de Fer Sartigan

Visite des installations de l'entreprise.

Où: 790, route du Président-Kennedy — Scott

Quand: de 11 h à 17 h

Trois spectacles dans un

Pour découvrir l'histoire de Cumberland.

Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 20 h

Dimanche 20 août

Compétitions Tir à l'arc et à l'arbalète

Compétitions

Où: Terrain des loisirs de Saint-Simon les Mines

Quand: dès 8 h

Tournoi de pickleball

Double masculin. Remis à la semaine prochaine en cas de pluie.

Où: Parc Caron — Saint-Georges

Quand: de 9 h à 15 h

Festival de soccer 2023

Tournoi de soccer pour les jeunes de 5 à 15 ans. Jeux gonflables et camions-bouffe également sur les lieux.

Où: Halte Desjardins et Terrasse Richelieu — Saint-Joseph-de-Beauce.

Quand: 9 h à 18 h

Marché Les découvertes estivales

Visites d'environ 90 minutes sur le patrimoine historique de Saint-Côme. Il y aura également un marché public.

Où: Parc de l'harmonie — Saint-Côme Linière

Quand: 10 h à 16 h

Expositions estivales du Centre culturel Marie-Fitzbach

Dernière journée de l'été pour l'exposition.

Où: Le centre culturel Marie-Fitzbach

Quand: De 10 h à 17 h

Dimanche musicaux

De Chopin à Debussy avec le pianiste Alain Châteauvert

Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 11 h