Salle de spectacles à Saint-Georges: le projet est mort, dit le maire Morin

Le projet de construction d'une salle de spectacles à Saint-Georges est repoussé aux calendes grecques. « Et même un petit peu après », a déclaré sur un ton sarcastique le maire Claude Morin, en entretien cette semaine avec EnBeauce.com.

« Tout est mort et enterré. Il n'y a rien qui bouge là-dessus », a-t-il poursuivi, alors que cet été, il avait voulu remettre sur les rails cette idée, abandonnée il a quelques années. On a même flirté pendant un temps avec la possibilité d'acquérir l'emplacement actuel du concessionnaire St-Georges Ford, voisin de l’Espace Carpe Diem, pour y ériger la salle de spectacles. « C'est la place pour que l'on puisse compléter notre quartier culturel », avait déclaré M. Morin, en août dernier

Aujourd'hui, le premier magistrat avise que le dossier a été rangé très loin dans le fond des classeurs de l'hôtel de ville, faute d'appui financier du gouvernement du Québec. « On s'est même pas rendu jusque là [d'entamer une offre d'achat de St-Georges Ford]. Le gouvernement avait pas de programme. Ça donne absolument rien de négocier quand on sait qu'il n'y aura aucune aide gouvernementale [...] Quand on parle d'une salle de spectacles, on parle [sic] d'un investissement d'à peu près 60 millions [...] ça prend au moins deux tiers [de financement] du gouvernement. Pas de programme, ça meurt "drette" là », de dire l'élu.

Claude Morin affirme qu'il n'a jamais eu de réponse à sa lettre du 25 mai dernier, envoyée au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, pour avoir une rencontre afin de discuter du projet. Il ne sent pas non plus un appui du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, avec qui il entretient depuis toujours de communications difficiles, et qu'il estime être resté muet face au projet.

Maintenant, la Ville de Saint-Georges va plutôt pousser pour le projet de construction d'un complexe de soccer intérieur, a signifié le maire.

Une déception

Joint par EnBeauce.com, le député Samuel Poulin s'est montré déçu que Saint-Georges abandonne l'idée d'une salle du spectacles mais réfute catégoriquement que lui et le gouvernement du Québec ne soutiennent pas l'initiative.

« Je suis déçu. Je trouve ça dommage. Nous, le gouvernement du Québec, on a toujours un intérêt à recevoir un projet de salle de spectacles à Saint-Georges [...] En mai dernier et en août dernier, on avait eu des communications avec la Ville où on souhaitait avoir un projet. Moi, j'avais écrit un courriel au maire le 21 août [...] où je lui posais douze questions comment on pouvait voir le projet et on m'a répondu que ce n'était plus une priorité », a déclaré le député de Beauce-Sud au téléphone.

Malgré cette réponse, il a réitéré que si le maire ou le conseil municipal de Saint-Georges changeait d'idée, le gouvernement était toujours intéressé par le projet « Nous, on est intéressé depuis 2018 », a tenu à souligner l'élu qui estime que la métropole de la Beauce mérite d'avoir une salle de spectacles « digne de ce nom ».

Pour ce qui est du complexe de soccer, le député doit justement rencontrer la semaine prochaine des représentants de l'administration georgienne à ce sujet, alors que la date d'échéance de dépôt de projets au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) a été fixée au 5 décembre.