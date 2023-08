Salle de spectacles à Saint-Georges: qu'en pensez-vous?

Je me considère un excellent nageur. Ado, j'ai même fait de la compétition pendant quelques années avec le club de natation de Beauceville de l'époque. Pourtant, j'ai failli me noyer à deux reprises dans ma vie. La première fois, j'avais une dizaine d'années et je m'étais rendu seul à bicyclette à la piscine du camping de la Callway, pour me ...