Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 9 août Animation musicale par le couple Bruno et Suzie Répertoire varié de chansons françaises, québécoises, anglaises et espagnoles. Où: Gloriette du Parc Veilleux — ...