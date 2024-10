Redécouvrez nos reportages spéciaux pour célébrer Halloween

C'est Halloween! Et pour l'occasion, EnBeauce.com vous propose de voir ou revoir des reportages réalisés avec des amateurs de frayeur dans la région.

La Grange hantée: une aventure familiale qui fait frissonner

Adeptes d’Halloween, Marie-Andrée Bouteau et sa famille sont les propriétaires de la Grange hantée de Saint-Benjamin.

Nancy Vachon, une accro de la fête de l'Halloween

C'est jours-ci, il n'y a pas un pouce carré du terrain de la résidence de Nancy Vachon qui ne soit couvert d'un objet, bidule, colifichet ou effigie aux couleurs de l'Halloween.

Les sorciers de la Beauce: une légende terrifiante d'ici

Dans son livre Les sorciers de la Beauce, extrait de la collection Les Légendes terrifiantes d'ici réalisée en collaboration avec plusieurs auteurs, Dominic Bellavance mélange le passé et le présent à travers une histoire de cartes enchantées.

Une famille hantée par l'Halloween

La passion d'Halloween hante Chantal Deschenes depuis son plus jeune âge et cela se ressent désormais sur ses huit enfants.

Djordan Lemay crée des sculptures réalistes avec peu de moyens

À l'approche d'Halloween, l'artiste beaucevillois Djordan Lemay a fabriqué une réplique grandeur nature de La Religieuse (The Nun) avec ce qu'il avait sous la main.

Message de sécurité

Ce jeudi, des milliers d’enfants parcourront les rues de leurs villes et municipalités pour la traditionnelle récolte de bonbons d’Halloween. Comme chaque année, les policiers seront présents pour assurer leur sécurité et celles de tous les usagers de la route.

Rappelons l’importance pour tous, petits et grands, piétons ou automobilistes d’être attentif et de respecter le Code de la sécurité routière, ainsi que la signalisation, en tout temps. Pour les enfants, cela veut aussi dire de préférer un maquillage à un masque, de circuler en groupe, d’être visible et de toujours traverser les routes et rues aux endroits indiqués et appropriés.