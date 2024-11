Nathan Loignon en finale de Quel talent: les votes se poursuivent

Nathan Loignon, jeune pianiste prodige, est toujours en course pour remporter la grande finale et la somme de 100 000$ dans l'émission Quel talent!.

En effet, les prestations ont eu lieu hier soir, mais suite à une affluence exceptionnelle sur le site Noovo.ca lors du vote en direct, les résultats ont été reportés. Ainsi, le vote est ouvert jusqu'à ce soir, mardi, à 22 h et les résultats seront annoncés jeudi à 19 h 30.

Lors de son passage pour la grande finale, celui qui avait conquis le coeur du jury dès sa première audition, a interprété l'un de ses morceaux qu'il a dédié à sa mère. Elle a tout juste été diagnostiquée d'un cancer. « Ça a beaucoup changé les plans, on y va au jour le jour », a expliqué son père, Christian, dans l'émission. « Je vais jouer pour elle, c'est sa pièce préférée », a ajouté le jeune homme de 18 ans.

En plus d'apprécier son interprétation, les jurys ont également été touchés par la personnalité et l'évolution de Nathan, et ce, depuis le début de l'émission. « C'est fou ce que tu nous transmets, merci », a mentionné l'humoriste Rachid Badouri. « Tu es une étoile (...) Tu es une grande personne et un modèle pour plein de gens », a ajouté la comédienne Anne Dorval.

Rappelons que pour ce Georgien, la musique est un moyen d'expression et de communication. « Aujourd'hui mon sort est entre vos mains.... Ma musique a su toucher vos cœurs, vos âmes. Je vous ai fait pleurer, j'ai partagé avec vous mes émotions. Je me suis mis à nue pour vous », a écrit l'artiste sur la page Facebook dédiée à sa musique.