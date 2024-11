Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

À compter du 29 novembre, l’organisme à but non lucratif Artistes et Artisans de Beauce (AAB) lancera une activité de financement qui permettra de soutenir sa mission de rayonnement des arts dans la région. En effet, une vaste sélection d’œuvres uniques, créées par des artistes locaux et régionaux, et qui se trouvent à la Galerie du Bon-Pasteur ...