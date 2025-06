Roby Talbot en concert intimiste au Centre culturel Marie-Fitzbach

Le pianiste Roby Talbot, natif de Saint-Martin, présentera ARIA Le concert lors d'une soirée intimiste au Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges le 29 mars à 19 h.

Pour l'occasion, il sera accompagné de ses deux musiciens, un duo à cordes.

Tiré d'ARIA, le dernier album du Beauceron, publié en 2024, ce concert présente des compositions originales de Roby Talbot et plonge le public dans un monde où les émotions se mêlent et se répondent, dans un univers où chaque note, chaque nuance et chaque silence a son importance.

Empreint de poésie et de sensibilité, ARIA dépeint les multiples facettes de la vie: les douceurs et les tumultes des saisons, les souvenirs teintés de nostalgie, et les réflexions profondes sur l'existence. ​

Les billets pour ce concert sont disponibles dès maintenant sur le site Internet de l'artiste.