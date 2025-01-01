Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 12 au 14 septembre?

durée 08h00
12 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 12 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Match de football des Patriotes juvéniles
Ils reçoivent les Diables de Donnacona.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: à compter de 13 h

Match de football des Patriotes cadets
Ils reçoivent les Vikings de L'Aubier de Saint-Romuald.
Où: Polyvalente Bélanger — Saint-Martin
Quand: à compter de 16 h

Samedi 13 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Festival de la Grosse Orangée
Fête des récoltes, tournoi de balle et activités familiales.
Où: 679 12e Avenue — St-Zacharie 
Quand: à compter de 16 h

Triathlon du Lac Poulin
Course sportive.
Où: Lac Poulin 
Quand: à compter de 9 h

Match d'ouverture des Condors hockey
Ils reçoivent les Prédateurs de Joliette.
Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: À 19h

Monster Spectacular
Spectacle de monster trucks.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: à compter de 11 h 30

Dimanche 14 septembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: du 14 septembre au 21 décembre

Festif d'automne
Cueillette de citrouille, courge et pomme.
Où: Ferme Simon Fortin — Ste-Clothilde-de-Beauce
Quand: à compter de 9 h 30

Match de football des Condors
Ils reçoivent les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe.
Où: Stade du Cégep Beauce-Appalaches — Saint-Georges
Quand: À 14h

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Dimanches musicaux
Récital de musique néoclassique avec le pianiste et compositeur Marc-André Pépin.
Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h

