Nathalie et son équipe relèvent les premiers défis du tournoi Masterchef Québec

Nathalie Robitaille, résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon, et ses coéquipiers ont su faire leurs preuves lors du premier Grand tournoi Masterchef Québec.

Au lancement du deuxième épisode de cette saison 3, quatre équipes ont été formées au hasard par l'organisation. Toutes ont ainsi participé à la première épreuve de ce nouveau tournoi. Pour se faire, quatre défis étaient énoncés et chaque équipe devait choisir un spécialiste pour réaliser chacun d'eux.

Voici les défis donner par les chefs Martin et Stefano:

- faire une mayonnaise maison à la main, en 7 minutes,

- faire des gnocchis maison à la main, en 8 minutes (au moins 20),

- dépecer un poulet en huit section, en 9 minutes,

- ouvrir une douzaine d'huîtres et les servir avec une mignonnette, en 10 minutes.

Dans l'équipe rouge, c'est Nathalie qui a réalisé les gnocchis. « On dirait qu’elle a fait ça toute sa vie! », a commenté l'un de ses coéquipiers en la regardant travailler. Finalement, les chefs ont trouvé qu'elles avaient une très belle forme et qu'elles étaient bien uniformes.

Grâce au travail de toute l'équipe, les rouges pourront participer au prochain défi. Pour se faire, ils devront choisir un seul membre de l'équipe pour cuisiner et Nathalie semble avoir été l'élue. À suivre ce soir à 19 h sur TVA et TVA+.