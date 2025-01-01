Nous joindre
Troisième épisode

Nathalie en feu dans la cuisine de Masterchef Québec

durée 12h00
10 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dans ce nouvel épisode de Masterchef Québec saison 3, Nathalie Robitaille, résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon, a cuisiné pour son équipe.

En effet, les participants encore en lice devaient relever le deuxième défi du Tournoi Masterchef Québec. Pour se faire, une seule personne par équipe devait être choisie pour réaliser la recette imposée par les chefs; soit un saumon avec une sauce hollandaise et un accompagnement d'asperges. « Je trouve que ça met une pression très lourde sur les épaules (pour une seule personne) », a confié Nathalie à l'annonce de l'épreuve. 

Finalement, c'est elle qui a participé au défi parce qu'elle se sentait tout à fait capable de cuisiner ce plat en 30 minutes, elle qui est une adepte du poisson.

Après avoir réfléchi en équipe sur la bonne recette à faire, la Beauceronne s'est mise à l'oeuvre. Elle était confiante et bien encouragée par son équipe. Pendant son épreuve, un papier cuisson a pris feu dans son four, mais elle est restée très calme et a surtout veillé à ne pas perdre du temps pour sa préparation.

Selon elle, la pression était plus forte au moment de la dégustation par les chefs que lorsqu'elle était à son fourneau. Nathalie a présenté un saumon cuit à l'unilatéral, arrosé à l'huile et au beurre de romarin, accompagné d'asperges, d'orange, d'une crème et de la sauce hollandaise. Un plat jugé extraordinaire par les chefs Martin et Stefano. « C'est bon en tabarouette! », ont-ils conclu.

Nathalie a réussi cette épreuve avec succès, permettant ainsi à son équipe de se rendre au troisième défi. Cette épreuve de cuisine en relais permettra peut être à l'équipe rouge d'obtenir l'immunité pour le premier défi d'élimination de dimanche.

À suivre ce soir dès 19 h sur TVA et TVA+. 

