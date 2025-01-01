Nous joindre
Quatrième épisode

Masterchef Québec: Nathalie devra participer au prochain défi d'élimination

durée 09h00
11 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La dernière épreuve du Tournoi Masterchef, qui avait lieu ce mercredi soir, consistait à cuisiner à relais, toujours en équipe.

Ils devaient composer un plat, en une heure, avec une protéine farcie, au moins un accompagnement et une sauce. Un défi de taille pour Nathalie qui ne cuisine que rarement de la viande farcie.

Nathalie sera la troisième à prendre le relais. « Je veux faire en sorte qu’Alexandre ait tout ce qu’il faut pour finir », a-t-elle mentionné lorsque est venu son tour aux fourneaux. À la fin de l'épreuve, elle s'est dit satisfaite du résultat final, mais avait un « petit doute ».

L’équipe rouge a donc présenté un filet de bœuf farci aux chanterelles et noisettes, avec une tuile de parmesan, une purée de panais et une sauce brune. 

Pour les chefs, les proportions entre la protéine et la garniture, ainsi qu'entre la viande et la farce, n'étaient pas très équilibrées. « Individuellement, vos ingrédients sont très bons. C’est très agréable à manger », a souligné le chef Martin. « C’est un plat plein de belles idées, avec quelques lacunes », a conclu à son tour Stefano. Nathalie a confié avoir apprécié les commentaires constructifs qui pourront lui servir à nouveau une prochaine fois. 

« On est fiers de nous et on vit la décision en équipe », a indiqué Nathalie, alors que son équipe n'a pas remporté l'immunité. Par conséquent, elle et ses coéquipiers devront s'affronter lors de l'épreuve d'élimination de dimanche soir, avec huit autres participants.

À lire également

Nathalie en feu dans la cuisine de Masterchef Québec

