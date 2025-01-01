Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce cette fin de semaine?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 13 septembre
Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre
Festival de la Grosse Orangée
Fête des récoltes, tournoi de balle et activités familiales.
Où: 679 12e Avenue — St-Zacharie
Quand: à compter de 16 h
Triathlon du Lac Poulin
Course sportive.
Où: Lac Poulin
Quand: à compter de 9 h
Match d'ouverture des Condors hockey
Ils reçoivent les Prédateurs de Joliette.
Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: À 19h
Monster Spectacular
Spectacle de monster trucks.
Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction
Quand: à compter de 11 h 30
Dimanche 14 septembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: du 14 septembre au 21 décembre
Festif d'automne
Cueillette de citrouille, courge et pomme.
Où: Ferme Simon Fortin — Ste-Clothilde-de-Beauce
Quand: à compter de 9 h 30
Match de football des Condors
Ils reçoivent les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe.
Où: Stade du Cégep Beauce-Appalaches — Saint-Georges
Quand: À 14h
Dimanches musicaux
Récital de musique néoclassique avec le pianiste et compositeur Marc-André Pépin.
Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h