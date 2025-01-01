Quoi faire en Beauce cette fin de semaine?

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 13 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Festival de la Grosse Orangée

Fête des récoltes, tournoi de balle et activités familiales.

Où: 679 12e Avenue — St-Zacharie

Quand: à compter de 16 h

Triathlon du Lac Poulin

Course sportive.

Où: Lac Poulin

Quand: à compter de 9 h

Match d'ouverture des Condors hockey

Ils reçoivent les Prédateurs de Joliette.

Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: À 19h

Monster Spectacular

Spectacle de monster trucks.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: à compter de 11 h 30

Dimanche 14 septembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: du 14 septembre au 21 décembre

Festif d'automne

Cueillette de citrouille, courge et pomme.

Où: Ferme Simon Fortin — Ste-Clothilde-de-Beauce

Quand: à compter de 9 h 30

Match de football des Condors

Ils reçoivent les Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Où: Stade du Cégep Beauce-Appalaches — Saint-Georges

Quand: À 14h

