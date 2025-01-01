Nous joindre
Masterchef Québec: Nathalie échappe à l'élimination

15 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Après le premier Tournoi Masterchef, les cuisiniers de la 3e saison de l’émission participaient à leur premier défi d’élimination ce dimanche.

L’épisode s’est ouvert sur le «mur des rêves», exposant les grands rêves des candidats, une introduction à l’arrivée de Jean-Philippe Dion, animateur et producteur de télévision. « Il a l’air tellement vrai et sympathique, on a le goût de s’asseoir avec lui et jaser », a mentionné Nathalie, la participante de Saint-Lambert-de-Lauzon. Ensuite, c’est Mia Tinayre, gagnante de Star Académie 2025, qui a fait son entrée dans l’émission pour leur partager un mot d'encouragement. « Elle a 16 ans! Moi j’accomplis des rêves à 54 ans, imagine ce qu’elle va faire à 54 ans », a ajouté la Beauceronne.

Suite à cette introduction, les candidats ont dû réaliser une assiette qui transporte le jury dans leurs rêves, sauf pour les quatre cuisiniers qui ont remporté l’immunité la semaine passée.

Pour ce premier défi d’élimination, Nathalie s’est lancée dans la préparation d’une gaufre rostie, à base de pomme de terre avec des légumes rôtis et une crème au fromage de chèvre. « C’est un rêve de repas partagé. La gaufre rostie ça représentait les brunchs de Noël donc je suis allé la-dessus », a-t-elle précisé. 

Jean-Philippe Dion et le chef Stefano ont souligné la créativité de son plat qui se veut réconfortant. Leurs commentaires ont donné confiance à Nathalie pour la suite.

Cependant, la Beauceronne s’est retrouvée parmi les trois personnes en danger d’élimination suite à cette épreuve. « Je ne m’attendais pas à être dans les trois pires, c’était déstabilisant », a-t-elle confié avec déception. 

Elle échappe finalement à l’élimination alors que Jim doit quitter l’aventure. Les cuisiniers seront de retour dans l'émission dès ce soir à 19 h sur TVA et TVA+.

