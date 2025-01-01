Masterchef Québec: une épreuve pour mettre en valeur le Québec

Dans l’épisode de lundi soir, les candidats de Masterchef Québec ont eu à réaliser un plat avec leur Première boîte mystère de la saison.

Contenant entre autres du homard, de l’ail noir, des pommes de terres, des concombres ou encore du smoke meat, elle met en vedette le Québec.

Les participants ont donc dû cuisiner une recette avec ses ingrédients seulement, car ils n’ont pas eu accès au garde-manger. Ils devaient se démarquer et seulement trois assiettes ont été choisies pour la dégustation. « Je pense que mon assiette est gourmande, elle a l’air bonne », a confié Nathalie, de Saint-Lambert-de-Lauzon, durant l’émission. Cependant, son assiette n’a pas été sélectionnée par les chefs Stefano et Martin.

Finalement c’est Tammy qui a remporté l’épreuve. Elle remporte un avantage qu’elle ne connaîtra que lors de la prochaine épreuve, ce soir dès 19 h sur TVA et TVA +.