Masterchef Québec: la vanille au coeur d'un nouveau défi

Tout un défi était lancé au candidat de la saison 3 de Masterchef Québec ce mardi soir, mais la résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon, Nathalie, semblait bien inspirée.

Pour cette nouvelle épreuve, les candidats ont du cuisiner, en une heure, l’un des ingrédients présentés par les chefs, dont notamment de la noix de coco, du matcha, du chocolat blanc, du fromage bleu et d’autres produits bien différents les uns des autres. « Chacun votre tour, vous allez éliminer un ingrédient jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul. L’ingrédient restant va devenir obligatoire à mettre en vedette dans un plat, et ce, pour tout le monde », a expliqué le chef Stefano. L’ordre de passage a été choisi au hasard, sauf pour Tammy qui a remporté la précédente épreuve. Elle a pu choisir le premier et le dernier ingrédient à éliminer.

À son tour, Nathalie a sélectionné l’anchois parce que c’est un ingrédient qu’elle « n’apprécie pas beaucoup, mise à part avec parcimonie dans une sauce ou une vinaigrette. »

Après le vote de tous les candidats, les cuisiniers ont dû finalement mettre en avant la vanille. La Beauceronne a alors préparé du poulet avec une purée de courge à la vanille, une sauce et un crumble. Elle a été félicité par le chef Martin Picard sur sa façon de s’assurer la bonne présence du produit phare.

Plus de la moitié de ceux qui auront moins bien réussi le défi participeront au défi d’élimination de dimanche. La dégustation sera diffusée ce soir dès 19 h sur TVA et TVA+.