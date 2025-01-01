Masterchef Québec: Nathalie de nouveau en épreuve d’élimination

La résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon participant à la 3e saison de Masterchef Québec devra une nouvelle fois passer l’épreuve d’élimination dimanche soir.

En effet, Nathalie n’a pas conquis le cœur des juges lors du défi de mise en valeur de la vanille. Dans l’épisode diffusé ce mercredi, les candidats terminaient le dressage de leur assiette puis les ont présenté à Stefano et Martin. Ils étaient jugé sur la présence de la vanille dans leur plat, l'exécution technique et la présentation.

Pour sa part, la Beauceronne a préparé un haut de cuisse à la vanille avec de la courge butternut et une huile vanillée.

Pour Martin Picard, la sauce goutait bien la vanille, mais le haut de cuisse était un peu sec. Tandis que pour le chef Stefano, il aurait aimé un plat plus élaboré bien que la présentation était très réussie.

Ainsi, Nathalie ne fait malheureusement pas partie des sept meilleurs plats qui ont été exemptés du défi d’élimination de dimanche. Avec plusieurs camarades, elle devra donc participer au défi d’élimination qui consistera à observer des maîtres afin de tenter de les surpasser.