Masterchef Québec: l'aventure est terminée pour Nathalie

Le défi d’élimination de dimanche soir a été fatal pour Nathalie Robitaille qui a dû quitter l’aventure Masterchef Québec.

Vincent Dion Lavallée, fidèle complice du chef Martin Picard et Elena Faita, directrice de l'école de cuisine Mezza Luna et mère du chef Stefano, étaient les invités de ce neuvième épisode. Ainsi, deux défis étaient en jeu pour que les huit candidats en danger d’élimination.

D’abord, après une démonstration d’Elena Faita, ils ont eu à réaliser des Raviolis doppio (double raviolis). La résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon a apprécié la démonstration des chefs estimant que c’est une expérience enrichissante et incroyable.

Pour sa part, elle a donc fait une première farce à la saucisse italienne, chorizo et ricotta, puis une deuxième farce avec des épinards, des champignons et du parmesan. Le tout, accompagné d’une sauce à la crème et au basilic.

Le chef Stefano et sa mère ont jugé que c’était très bon et très gourmand. Cependant, il a été mentionné que la sauce était un peu trop diluée. « Je suis super déçue parce que la sauce crème-basilic chez nous c'est un classique, alors c’est fâchant et décevant, ça vient me chercher », a souligné Nathalie avec les larmes aux yeux.

Après cette épreuve, quatre cuisiniers ont été sauvés. Les candidats restant ont eu à faire un défi « Suivez le chef » durant lequel ils devaient reproduire, le plus fidèlement possible, le plat de Vincent Dion; un risotto à l’encre de seiche et fruits de mer.

La Beauceronne s’est coupée pendant l’épreuve, mais elle a continué de travailler et d’être attentive pendant qu’elle se faisait soigner. Elle n’a pas lâché malgré les nombreuses étapes à reproduire et le rythme du chef.

Par la suite, elle a fait tomber sa truite. « J’ai regardé à terre et je me suis dis “Bon, peut être que c’est fini là.”», mais elle n’a pas voulu se laisser abattre. « Nathalie continue! », se disait-elle pour se battre jusqu’au bout.

Une fois l’épreuve terminée, Nathalie avait le sentiment du devoir accompli et la fierté de s’être battu coûte que coûte. « Tu es un modèle de résilience », a dit Martin Picard avec admiration.

Finalement, les quatre risotto étaient réussis, mais malheureusement le plat de Nathalie n’a pas convaincu les juges. « Nathalie, t’avoir dans la cuisine Masterchef Québec a été une grande inspiration. Continue d’explorer et de te surprendre », a ajouté le chef Martin.

Pour sa part, Nathalie est heureuse d’avoir pu vivre cette aventure. « Je suis fière d’avoir été sélectionnée. C’est tellement une belle expérience et tellement enrichissant niveau culinaire et sur soi-même. »