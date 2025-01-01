Centre culturel Marie-Fitzbach: 30 ans d'histoire conté par Caroline Veilleux

Voir la galerie de photos

À l’occasion du 30e anniversaire du Centre Culturel Marie-Fitzbach, EnBeauce.com a rencontré Caroline Veilleux afin d’en apprendre plus sur l’histoire de cet édifice iconique.

Dans cette entrevue vidéo, la régisseuse culturel de la ville de Saint-Georges raconte l’histoire du bâtiment, qui est Marie-Fitzbach, quelles sont les missions et projets du Centre culturel.

Un peu d’histoire

Avant d’être une propriété de la ville, cet édifice appartenait traditionnellement aux Soeurs du Bon Pasteur qui ont arpenté les couloirs jusqu’au début des années 2000. Il a été construit en 1923 après l’incendie du premier couvent qui, lui, existait depuis 1881.

Lorsque la ville a acquis l’endroit en 1994, des travaux ont été entrepris pour créer des espaces ouverts pouvant accueillir la bibliothèque sur les deux premiers étages, le troisième étage a été confié à Artistes et artisans de Beauce et le quatrième à la Société historique Sartigan ainsi qu’à la société de généalogie. Bien que le centre culturel soit désormais entièrement géré par la ville, les organismes y sont encore très actifs.

Saint-Georges terrassant le dragon

La sculpture de Louis Jobin représentant Saint-Georges terrassant le dragon a été commandée par La Fabrique en 1910. D’abord installée devant l’église, elle a ensuite déménagée à l’intérieur de cette même église jusqu’à ce qu’elle se retrouve au deuxième étage du Centre culturel.

En effet, la véritable sculpture couverte de feuilles d’or a été déplacée à l’intérieur du Centre culturel Marie-Fitzbach durant les premiers travaux d'aménagements dans les années 90. Celle qui se trouve aujourd’hui devant l’église est une réplique, bien que le socle soit resté et classé monument historique.

Découvrez d’autres détails et anecdotes dans le reportage vidéo ci-dessus.