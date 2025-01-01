Quoi faire en Beauce du 14 au 16 novembre?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 14 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau

Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Salon des Artistes et Artisans de Beauce

Il s'agit de la 39e édition de l'événement.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach (3e et 4e étage) — Saint-Georges

Quand: de 13 h à 18 h

Match de hockey du Cool-FM

L'équipe reçoit les Pétroliers de Laval

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Pièce de théâtre Le Suspect No 1

Un texte et une mise en scène d'Alex Bilodeau.

Où: Salle municipale — Saint-Odilon-de-Cranbourne

Quand: dès 20 h

Match de la Ligue régionale de hockey

Saint-Cyrille visite La Guadeloupe

Où: Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe

Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Jean-Port-Joli visite Saint-Prosper.

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Affrontement entre Lotbinière et Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: dès 20 h 45

Samedi 15 novembre

Salon des Artistes et Artisans de Saint-Zacharie

Plusieurs exposants.

Où: Sous-sol de l'église de Saint-Zacharie

Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël

Plus de 30 exposants et présence du Père Noël ainsi que du service incendie.

Où: au 216, route 271 à Saint-Benoît-Labre

Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël des Fermières L'Assomption

Entrée gratuite et plein d'idées-cadeaux.

Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges

Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël

Nombreux artisans présents et animations.

Où: Au centre multifonctionnel de Saint-Éphrem

Quand: de 10 h à 16 h

Rendez-vous avec Benedict Arnold

Campements historiques, démonstrations militaire et mini conférence.

Où: Au 131, 1re avenue Est à Saint-Martin

Quand: dès 10 h

Dr Sylvie Rousseau à la Librairie Sélect

Elle présente son nouveau livre Se libérer de la charge mentale.

Où: Librairie Sélect (12140, 1re Avenue) — Saint-Georges

Quand: de 11 h à 14 h

Comédie musicale La veillée chez pépère

Un texte et une mise en scène d'Harold Gilbert.

Où: Église de Sainte-Aurélie

Quand: dès 13 h

Funérailles de Normand Lapointe

Député fédéral de Beauce de 1980 à 1984.

Où: Église de Saint-Victor

Quand: dès 14 h

Dimanche 16 novembre

Marché de Noël

Nombreux artisans présents.

Où: au complexe sportif Mariette et Joseph Faucher à Adstock

Quand: de 9 h à 16 h

