Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 22 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Tournoi de pickleball Desjardins

Organisé par le club cycliste Les AudacYeux.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: de 8 h à 16 h 30

Marché de Noël de Saint-Côme-Linière

Organisé par le Cercle de Fermières.

Où: Salle Optimiste de l'aréna — Saint-Côme-Linière

Quand: de 9 h à 16 h

Marché de Noël de Sainte-Aurélie

Plus d'une vingtaine d'exposants.

Où: Église de Sainte-Aurélie

Quand: de 9 h à 17 h

Marché de Noël de Saint-Odilon-de-Cranbourne

Plus de 50 exposants.

Où: Salle municipale – Saint-Odilon-de-Cranbourne

Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël de Beauceville

Organisé par le Chambre de commerce.

Où: Polyvalente Saint-François – Beauceville

Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël de Saint-Georges

Organisé par Les Serres St-Georges.

Où: 18425, boulevard Lacroix – Saint-Georges

Quand: de 9 h à 16 h

Vente de matériel informatique excédentaire

Organisée par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.

Où: École des Appalaches — Sainte-Justine

Quand: de 9 h 30 à midi

Kiosque Un cadeau pour Noël

Une 21e présentation de cette activité communautaire.

Où: Carrefour Saint-Georges

Quand: de 10 h à 17 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Disraéli rencontre Les Bulldogs.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 19 h 20

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Les Beaucerons rencontrent l'Assurancia de Beauce-Sud

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Match de la Ligue régionale de hockey

Coaticook visite La Guadeloupe.

Où: Aréna Armand-Racine — La Guadeloupe

Quand: dès 20 h

Dimanche 23 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Tournoi de pickleball Desjardins

Organisé par le club cycliste Les AudacYeux.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: de de 8 h à 15 h 30

Marché de Noël de Beauceville

Organisé par le Chambre de commerce.

Où: Polyvalente Saint-François – Beauceville

Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël de Saint-Georges

Organisé par Les Serres St-Georges.

Où: 18425, boulevard Lacroix – Saint-Georges

Quand: de 10 h à 16 h

Le train des Fêtes du Canadien Pacifique

Un 4e passage du convoi festif.

Où: rue Cartier (entre Lemieux et Maisonneuve) – Lac-Mégantic

Quand: dès midi

Kiosque Un cadeau pour Noël

Une 21e présentation de cette activité communautaire.

Où: Carrefour Saint-Georges

Quand: de midi à 16 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Jean-Port-Joli visite Saint-Joseph.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 14 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Charles visite Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: dès 14 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce

Objectif de 90 donneurs.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: Mardi 25 novembre, de 14 h 30 à 20 h