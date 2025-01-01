Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 22 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Tournoi de pickleball Desjardins
Organisé par le club cycliste Les AudacYeux.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: de 8 h à 16 h 30
Marché de Noël de Saint-Côme-Linière
Organisé par le Cercle de Fermières.
Où: Salle Optimiste de l'aréna — Saint-Côme-Linière
Quand: de 9 h à 16 h
Marché de Noël de Sainte-Aurélie
Plus d'une vingtaine d'exposants.
Où: Église de Sainte-Aurélie
Quand: de 9 h à 17 h
Marché de Noël de Saint-Odilon-de-Cranbourne
Plus de 50 exposants.
Où: Salle municipale – Saint-Odilon-de-Cranbourne
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël de Beauceville
Organisé par le Chambre de commerce.
Où: Polyvalente Saint-François – Beauceville
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël de Saint-Georges
Organisé par Les Serres St-Georges.
Où: 18425, boulevard Lacroix – Saint-Georges
Quand: de 9 h à 16 h
Vente de matériel informatique excédentaire
Organisée par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.
Où: École des Appalaches — Sainte-Justine
Quand: de 9 h 30 à midi
Kiosque Un cadeau pour Noël
Une 21e présentation de cette activité communautaire.
Où: Carrefour Saint-Georges
Quand: de 10 h à 17 h 30
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Disraéli rencontre Les Bulldogs.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 19 h 20
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Beaucerons rencontrent l'Assurancia de Beauce-Sud
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Match de la Ligue régionale de hockey
Coaticook visite La Guadeloupe.
Où: Aréna Armand-Racine — La Guadeloupe
Quand: dès 20 h
Dimanche 23 novembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Tournoi de pickleball Desjardins
Organisé par le club cycliste Les AudacYeux.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: de de 8 h à 15 h 30
Marché de Noël de Beauceville
Organisé par le Chambre de commerce.
Où: Polyvalente Saint-François – Beauceville
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël de Saint-Georges
Organisé par Les Serres St-Georges.
Où: 18425, boulevard Lacroix – Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h
Le train des Fêtes du Canadien Pacifique
Un 4e passage du convoi festif.
Où: rue Cartier (entre Lemieux et Maisonneuve) – Lac-Mégantic
Quand: dès midi
Kiosque Un cadeau pour Noël
Une 21e présentation de cette activité communautaire.
Où: Carrefour Saint-Georges
Quand: de midi à 16 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Jean-Port-Joli visite Saint-Joseph.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 14 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Charles visite Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: dès 14 h
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Mardi 25 novembre, de 14 h 30 à 20 h
Collecte de sang à Saint-Honoré-de-Shenley
Objectif de 60 donneurs.
Où: Complexe multifonctionnel — Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: Mercredi 26 novembre, de 13 h 30 à 19 h 30