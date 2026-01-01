Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 9 au 11 janvier?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 9 janvier
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier
Collecte de sang à Saint-Georges
Objectif de 150 donneurs.
Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: de 13 h 45 à 20 h
Match de la Ligue régionale de hockey
Val-des-Sources visite La Guadeloupe.
Où: Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe
Quand: dès 20 h 30
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Lévy Honda de Lévis visite les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 20 h 30
Samedi 10 janvier
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier
Porte ouverte de la salle de montre de CCAR Collection
Organisée par le Garage Daniel Lessard Inc.
Où: 2509, route Kennedy — Notre-Dame-des-Pins
Quand: de 10 h à 17 h
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Les Dogs de Beauce-Centre recoivent les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph
Quand: dès 19 h 20
Match de hockey du Cool-FM
Visite des Pétroliers de Laval.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 19 h 30
Dimanche 11 janvier
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Prosper
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: Lundi 12 janvier de 14 h 30 à 20 h
Collecte de sang à Tring-Jonction
Objectif de 60 donneurs.
Où: Église Sainte-Famille — Tring-Jonction
Quand: Mardi 13 janvier de 14 h à 20 h
Match de hockey du Cool-FM
Visite des Éperviers de Sorel-Tracy.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: Jeudi 15 janvier dès 20 h