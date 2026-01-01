Quoi faire en Beauce du 9 au 11 janvier?

Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 9 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Collecte de sang à Saint-Georges

Objectif de 150 donneurs.

Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges

Quand: de 13 h 45 à 20 h

Match de la Ligue régionale de hockey

Val-des-Sources visite La Guadeloupe.

Où: Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe

Quand: dès 20 h 30

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Lévy Honda de Lévis visite les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie

Quand: dès 20 h 30

Samedi 10 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Porte ouverte de la salle de montre de CCAR Collection

Organisée par le Garage Daniel Lessard Inc.

Où: 2509, route Kennedy — Notre-Dame-des-Pins

Quand: de 10 h à 17 h

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Les Dogs de Beauce-Centre recoivent les Beaucerons de Sainte-Marie.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph

Quand: dès 19 h 20

Match de hockey du Cool-FM

Visite des Pétroliers de Laval.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 19 h 30

Dimanche 11 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Prosper

Objectif de 90 donneurs.

Où: Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: Lundi 12 janvier de 14 h 30 à 20 h

Collecte de sang à Tring-Jonction

Objectif de 60 donneurs.

Où: Église Sainte-Famille — Tring-Jonction

Quand: Mardi 13 janvier de 14 h à 20 h