Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Épisode 2

L'Amour est dans le pré: Ariane a un coup de coeur

durée 16h15
16 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dans le deuxième épisode de L’Amour est dans le pré, diffusé ce jeudi soir, Ariane a rencontré ses cinq prétendants et en a choisi trois pour rentrer avec elle à la ferme.

« Ça fait longtemps que je n'ai pas daté, d’après moi je vais être un peu rouillée, mais je pense que ça va quand même bien aller », a mentionné l’agricultrice de Honfleur avant ses rencontres. 

Ariane a commencé par voir Xavier, un ouvrier acéricole de Saint-Jean-Chrysostome âgé de 21 ans. Pour lui la famille c’est très important, il a dit avoir une vieille âme et être un gentleman. « Elle est plus que belle, elle est magnifique », a-t-il confié à la caméra. Cependant, Ariane s’inquiétait de son travail qui l’amène à être souvent sur la route et peut-être pas assez présent. 

Puis, l’agricultrice a rencontré Alexandre, un charpentier-menuisier de Thetford Mines âgé de 25 ans. Amateur de viande sauvage, il chasse, fait de la motocross et du 4 roues. En couple, le candidat aime être proche de sa conjointe et passer du temps à deux. « C’est sûr que j’aimerais aller faire un tour à la ferme! », a-t-il conclu après son speed dating.

Ensuite, c’était au tour de Kevin, plombier à Repentigny, 27 ans, de rejoindre Ariane. Il s’est dit être une personne plutôt stressée dans la vie et très proche de sa famille. La distance ne le dérangerait pas et il serait prêt à faire des compromis pour sa personne. L’agricultrice était tout de même réticente vis-à-vis de la distance.

Par la suite est venu le tour de Jordan, concepteur mécanique à Beaumont âgé de 27 ans. C’est un homme qui aime beaucoup rire et qui n’aime pas la relation longue distance. « Oui, je me vois définitivement avec elle sur le long terme », a-t-il dit après son rendez-vous.

L’agricultrice avait choisi de terminer ses entrevues par Samuel, son coup de cœur, un fonctionnaire de la Tuque âgé 20 ans. « Je veux avoir quelqu’un pour l’avenir, l’Amour avec un grand A », a-t-il mentionné à Ariane pendant leurs échanges. Il a expliqué qu’il aimerait travailler dans le milieu agricole à l’avenir, qu’il est manuel et rêve de se bâtir une maison. « C’est une femme très intéressante. Ce serait mon genre de personne », a précisé Samuel après avoir passé quelques minutes avec Ariane. De son côté, l’agricultrice était, elle aussi, plutôt enthousiaste: « C’est officiel, il vient à la maison! ». Notons que ce dernier a même apporté tout le nécessaire pour construire un poulailler, en clin d'œil à la vidéo d’Ariane lors de sa présentation.

Finalement, ce sont Alexandre, Jordan et évidemment Samuel qui ont été sélectionnés pour rentrer avec Ariane sur la ferme. « Peut-être que j’avais des étoiles dans les yeux », a indiqué Samuel après avoir été choisi pour la suite de l’aventure.

Il faudra attendre jeudi prochain, 20 h, pour voir arriver les trois prétendants à Honfleur. L’émission est diffusée sur Noovo. 

À lire également

L'Amour est dans le pré: Ariane est impatiente de rencontrer ses prétendants

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quoi faire en Beauce du 16 au 18 janvier?

Publié à 8h00

Quoi faire en Beauce du 16 au 18 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 16 janvier Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.  Où: Bibliothèque ...

LIRE LA SUITE
Michel Claude Roy lancera une nouvelle chanson

Publié hier à 12h00

Michel Claude Roy lancera une nouvelle chanson

L'auteur-compositeur-interprète, Michel Claude Roy, lancera un tout nouveau single lors d'un spectacle qu'il livrera le 7 février prochain. Tu fais pousser des fleurs raconte l’histoire d’amour d'un jeune musicien en tournée et d'une jeune femme du Nord du Québec. Leur romance fut brève mais authentique. Ils ne s'oublieront jamais. Jusqu'à ce ...

LIRE LA SUITE
Appel de candidatures pour la 11e édition des Prix du patrimoine

Publié le 12 janvier 2026

Appel de candidatures pour la 11e édition des Prix du patrimoine

Les MRC de Beauce-Sartigan, de Beauce-Centre et de La Nouvelle-Beauce lancent conjointement l’appel de candidatures pour la 11e édition des Prix du patrimoine. Remis tous les deux ans, ces prix reconnaissent le travail d’individus ou d’organismes qui mettent le patrimoine en valeur de manière respectueuse et inventive, et démontre ainsi leur ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge