L'Amour est dans le pré: Ariane a un coup de coeur

Dans le deuxième épisode de L’Amour est dans le pré, diffusé ce jeudi soir, Ariane a rencontré ses cinq prétendants et en a choisi trois pour rentrer avec elle à la ferme.

« Ça fait longtemps que je n'ai pas daté, d’après moi je vais être un peu rouillée, mais je pense que ça va quand même bien aller », a mentionné l’agricultrice de Honfleur avant ses rencontres.

Ariane a commencé par voir Xavier, un ouvrier acéricole de Saint-Jean-Chrysostome âgé de 21 ans. Pour lui la famille c’est très important, il a dit avoir une vieille âme et être un gentleman. « Elle est plus que belle, elle est magnifique », a-t-il confié à la caméra. Cependant, Ariane s’inquiétait de son travail qui l’amène à être souvent sur la route et peut-être pas assez présent.

Puis, l’agricultrice a rencontré Alexandre, un charpentier-menuisier de Thetford Mines âgé de 25 ans. Amateur de viande sauvage, il chasse, fait de la motocross et du 4 roues. En couple, le candidat aime être proche de sa conjointe et passer du temps à deux. « C’est sûr que j’aimerais aller faire un tour à la ferme! », a-t-il conclu après son speed dating.

Ensuite, c’était au tour de Kevin, plombier à Repentigny, 27 ans, de rejoindre Ariane. Il s’est dit être une personne plutôt stressée dans la vie et très proche de sa famille. La distance ne le dérangerait pas et il serait prêt à faire des compromis pour sa personne. L’agricultrice était tout de même réticente vis-à-vis de la distance.

Par la suite est venu le tour de Jordan, concepteur mécanique à Beaumont âgé de 27 ans. C’est un homme qui aime beaucoup rire et qui n’aime pas la relation longue distance. « Oui, je me vois définitivement avec elle sur le long terme », a-t-il dit après son rendez-vous.

L’agricultrice avait choisi de terminer ses entrevues par Samuel, son coup de cœur, un fonctionnaire de la Tuque âgé 20 ans. « Je veux avoir quelqu’un pour l’avenir, l’Amour avec un grand A », a-t-il mentionné à Ariane pendant leurs échanges. Il a expliqué qu’il aimerait travailler dans le milieu agricole à l’avenir, qu’il est manuel et rêve de se bâtir une maison. « C’est une femme très intéressante. Ce serait mon genre de personne », a précisé Samuel après avoir passé quelques minutes avec Ariane. De son côté, l’agricultrice était, elle aussi, plutôt enthousiaste: « C’est officiel, il vient à la maison! ». Notons que ce dernier a même apporté tout le nécessaire pour construire un poulailler, en clin d'œil à la vidéo d’Ariane lors de sa présentation.

Finalement, ce sont Alexandre, Jordan et évidemment Samuel qui ont été sélectionnés pour rentrer avec Ariane sur la ferme. « Peut-être que j’avais des étoiles dans les yeux », a indiqué Samuel après avoir été choisi pour la suite de l’aventure.

Il faudra attendre jeudi prochain, 20 h, pour voir arriver les trois prétendants à Honfleur. L’émission est diffusée sur Noovo.